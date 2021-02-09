Укороченная блуза, бра, сетка, брюки-баллоны, платья с цветочным принтом – это лишь часть подборки главных трендов, которые будут на пике популярности в весенне-летний период.

Основные направления трендовой одежды очень лояльны в нынешних реалиях. Дизайнеры прожили сложный период из-за пандемии коронавируса, поэтому в новых коллекциях вместо странных вещей, представили нежные и интересные элементы гардероба, которые точно станут хитом и полюбятся всем ценителям стильных вещей.

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Тренды одежды весна-лето 2021

Монохромное платье

На модном подиуме некоторые бренды представили платья в черно-белом цвете разных фасонов. Одно из самых модных платьев сочетает в себе лишь 2 цвета – черный и белый, которые прекрасно ладят между собой.



Главные тренды весенне-летнего периода / Harper's Bazaar

Принт tie-dye

Некоторые стилисты говорят, что этот принт уже отжил свое и его точно не будет в новом сезоне. Однако дизайнеры думают по-другому. На модных подиумах появились модели в жилетах и туниках закрашенных техникой tie-dye.



Главные тренды весенне-летнего периода / Harper's Bazaar

Укороченнная блуза

Обычный кроп-топ трансформируется в новом сезоне в фактурную блузку на завязках благодаря коллекции Симона Порта Жакмюса. Укороченные блузы уже активно надевает немецкая модель, бывшая девушка Брэда Питта – Николь Потуральськи.



Главные тренды весенне-летнего периода / Harper's Bazaar

Бра

Бра – главный хит жаркого лета. Дизайнеры советуют надевать такой откровенный, но одновременно стильный элемент гардероба под жакеты и легкие рубашки. Лучше всего сочетается бра с льняными шортами, брюками палаццо и широкими джинсами.



Главные тренды весенне-летнего периода / Harper's Bazaar

Тренч свободного кроя

Тренч – неизменная вещь в весенний период. В будущем сезоне дизайнеры предлагают обращать внимание не на вещь своего размера, а на оверсайз-модель. Ремень на талии все равно подчеркнет вашу женственность.



Главные тренды весенне-летнего периода / Harper's Bazaar

Рукава-буфы

С началом первых дней всех модниц восхитит новый тренд – пышные рукава. Весенне-летние коллекции известных домов моды доказали в своих коллекциях, что романтические пышные рукава снова возвращаются в моду. Рукава-буфы уже примеряли немало мировых фешионистов.



Главные тренды весенне-летнего периода / Harper's Bazaar

Сетка

Сетка с дополненными бусинками, жемчугом и другим декором выступает не как отдельный элемент гардероба, а как аксессуар. Такую сетку дизайнеры предлагают надевать поверх рубашек, платьев и футболок. Стильное сочетание совсем скоро подскажут главные инстаграм-модницы в своих профилях.



Главные тренды весенне-летнего периода / Harper's Bazaar

Рубашка oversize

Рубашка размера XXL может выступать в роли полноценного платья, которое особенно стильно будет выглядеть в паре с массивными сапогами и кожанкой. Также дизайнеры делают ставку на то, что такая рубашка станет прекрасным дополнением к трендовым брюкам палаццо.



Главные тренды весенне-летнего периода / Harper's Bazaar

Брюки-баллоны

Силуэт таких брюк берет свое начало с 1980-го года. В 2021 году они снова вернутся в моду. Такие брюки отлично смотрятся в сочетании с мюлями на тонком каблуке и пиджаками маскулинного кроя. Актуальный цвет таких брюк – песочный. Такой оттенок является достаточно выгодным, ведь с ним можно совместить немало цветов.



Главные тренды весенне-летнего периода / Harper's Bazaar

Широкие джинсы

Те, кто следят за модой, уже точно слышали, что весной особую популярность будут занимать широкие джинсы. Аутфит в стиле бохо-шика или городского кэжуала, где джинсы будут выступать в главной роли комбинируйте с оверсайз-рубашками и массивными жакетами.



Главные тренды весенне-летнего периода / Harper's Bazaar

Платье с цветочным принтом

Розы, гибискусы, пионы и лютик этой весной в первую очередь будут расцветать на платьях. Кроме этого, на страницах модных инфлюенсеров уже сейчас появляются цветочные принты на блузах, юбках длины миди и брюках.



Главные тренды весенне-летнего периода / Harper's Bazaar

Пастельные оттенки

Весенне-летнему периоду кроме насыщенных ярких цветов изрядно подходят пастельные оттенки. Такие в своих коллекциях особенно любит использовать бренд Jacquemus. Если не знаете, какой цвет выбрать этой весной – вдохновляйтесь цветами макарунов.



Главные тренды весенне-летнего периода / Harper's Bazaar