Тренды летней обуви 2021: самые популярные модели, которые носят все модницы
Источник:инстаграм Pump Your Studio
В первый месяц лета на инстаграм-страницах модных инфлюэнсеров можно четко проследить самые популярные модели обуви, которые довершали их стильные образы. Все девушки выбирали прежде всего удобные и актуальные модели, которые будут популярными все лето.
В этом сезоне дизайнеры представили модели, которые способны подчеркнуть индивидуальность и женственность собственного стиля. Ассортимент летних изделий позволит найти вам обувь, с которой вы не захотите расставаться.
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Школа стиля Pump Your Style об основных носибельных трендах обуви на летний сезон.
Вьетнамки
На толстой платформе или без, из кожи, плетеные или атласные – все эти варианты будут смотреться удачно в сочетании как с шортами, так и с платьями в стиле бохо.
Трендовая летняя обувь 2021 / Фото из инстаграма
Биркенштоки
"Еще один вариант удобной обуви, что пригодится для пеших прогулок по городам Европы и для пляжного отдыха", – отметили стилисты.
Плетеные сандалии
Модели из жгутов или других переплетенных материалов могут стать той единственной парой на лето и комбинироваться абсолютно со всем в гардеробе.
Резиновые шлепанцы
Обувь, которая раньше ассоциировалась исключительно с пляжем или бассейном, сегодня стала едва ли не самой популярной в гардеробах фэшн-инфлюэнсеров. Интересно выглядит в сочетании с вещами противоположных стилей, например романтическим или официально-деловым.
Сабо и мюли на kitten heel
"Если вы любите каблуки или в поиске пары для вечерних выходов или офисных аутфитов, то рекомендуем присмотреться к моделям с острым мысом в интересном оттенке с акцентными деталями", – говорится в заметке.
Трендовая летняя обувь 2021 / Фото из инстаграма
Платформа
Платформа полюбилась fashion-инфлюэнсерам, поэтому их фотографии в инстаграме пополняются новыми образами с романтическими босоножками или парой Crocs на толстой подошве.