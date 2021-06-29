В этом сезоне дизайнеры представили модели, которые способны подчеркнуть индивидуальность и женственность собственного стиля. Ассортимент летних изделий позволит найти вам обувь, с которой вы не захотите расставаться.

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Школа стиля Pump Your Style об основных носибельных трендах обуви на летний сезон.

Вьетнамки

На толстой платформе или без, из кожи, плетеные или атласные – все эти варианты будут смотреться удачно в сочетании как с шортами, так и с платьями в стиле бохо.



Трендовая летняя обувь 2021 / Фото из инстаграма

Биркенштоки

"Еще один вариант удобной обуви, что пригодится для пеших прогулок по городам Европы и для пляжного отдыха", – отметили стилисты.

Трендовая летняя обувь 2021 / Фото из инстаграма

Трендовая летняя обувь 2021 / Фото из инстаграма

Трендовая летняя обувь 2021 / Фото из инстаграма

Плетеные сандалии

Модели из жгутов или других переплетенных материалов могут стать той единственной парой на лето и комбинироваться абсолютно со всем в гардеробе.

Трендовая летняя обувь 2021 / Фото из инстаграма

Резиновые шлепанцы

Обувь, которая раньше ассоциировалась исключительно с пляжем или бассейном, сегодня стала едва ли не самой популярной в гардеробах фэшн-инфлюэнсеров. Интересно выглядит в сочетании с вещами противоположных стилей, например романтическим или официально-деловым.

Трендовая летняя обувь 2021 / Фото из инстаграма

Сабо и мюли на kitten heel

"Если вы любите каблуки или в поиске пары для вечерних выходов или офисных аутфитов, то рекомендуем присмотреться к моделям с острым мысом в интересном оттенке с акцентными деталями", – говорится в заметке.

Трендовая летняя обувь 2021 / Фото из инстаграма



Трендовая летняя обувь 2021 / Фото из инстаграма



Платформа

Платформа полюбилась fashion-инфлюэнсерам, поэтому их фотографии в инстаграме пополняются новыми образами с романтическими босоножками или парой Crocs на толстой подошве.

Трендовая летняя обувь 2021 / Фото из инстаграма

Трендовая летняя обувь 2021 / Фото из инстаграма