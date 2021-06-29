В этом сезоне дизайнеры представили модели, которые способны подчеркнуть индивидуальность и женственность собственного стиля. Ассортимент летних изделий позволит найти вам обувь, с которой вы не захотите расставаться.
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Школа стиля Pump Your Style об основных носибельных трендах обуви на летний сезон.
Вьетнамки
На толстой платформе или без, из кожи, плетеные или атласные – все эти варианты будут смотреться удачно в сочетании как с шортами, так и с платьями в стиле бохо.
Трендовая летняя обувь 2021 / Фото из инстаграма
Биркенштоки
"Еще один вариант удобной обуви, что пригодится для пеших прогулок по городам Европы и для пляжного отдыха", – отметили стилисты.
Трендовая летняя обувь 2021 / Фото из инстаграма
Трендовая летняя обувь 2021 / Фото из инстаграма
Трендовая летняя обувь 2021 / Фото из инстаграма
Плетеные сандалии
Модели из жгутов или других переплетенных материалов могут стать той единственной парой на лето и комбинироваться абсолютно со всем в гардеробе.
Трендовая летняя обувь 2021 / Фото из инстаграма
Резиновые шлепанцы
Обувь, которая раньше ассоциировалась исключительно с пляжем или бассейном, сегодня стала едва ли не самой популярной в гардеробах фэшн-инфлюэнсеров. Интересно выглядит в сочетании с вещами противоположных стилей, например романтическим или официально-деловым.
Трендовая летняя обувь 2021 / Фото из инстаграма
Сабо и мюли на kitten heel
"Если вы любите каблуки или в поиске пары для вечерних выходов или офисных аутфитов, то рекомендуем присмотреться к моделям с острым мысом в интересном оттенке с акцентными деталями", – говорится в заметке.
Трендовая летняя обувь 2021 / Фото из инстаграма
Трендовая летняя обувь 2021 / Фото из инстаграма
Платформа
Платформа полюбилась fashion-инфлюэнсерам, поэтому их фотографии в инстаграме пополняются новыми образами с романтическими босоножками или парой Crocs на толстой подошве.
Трендовая летняя обувь 2021 / Фото из инстаграма
Трендовая летняя обувь 2021 / Фото из инстаграма