Тренды – понятие мимолетное, в модных глянцах можно четко проследить, как каждый день в этой рубрике появляются все новые и новые элементы гардероба, которые активно примеряют на себя инфлюенсеры. Что особенно пришлось по душе модницам инстаграма – смотрите в подборке.

Источник: 24 канал

Стильные инфлюенсеры – это не просто новомодный англицизм, а конкретный инструмент брендов или отдельных элементов гардероба в борьбе за популярность.

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Модные звезды инстаграма уже давно стали агентами и популяризаторами воздействия. Те вещи, которые они примеряют на себя, через некоторое время хотят примерить большинство модниц.

За инстаграм-страницами стильных девушек следят миллионы поклонников. К примеру, немецкая блогерша Леони Ханне со своей 3-миллионной аудиторией является для своих фанатов авторитетом и лидером мысли.

"Инфлюенсеры похожи на новый каталог", – говорит дизайнер белья Тайлин Нгуен. По ее словам, смотреть на стильных звезд инстаграма гораздо проще, чем зайти в магазин с кучей вещей на полках, которые вы не знаете, и с этого самостоятельно составлять образ.

Что уже активно одевают фешионисты и пропагандируют в своих профилях – смотрите в подборке.

Кепка

Блуза с воротничком

Блуза-топ

Свитер поверх верхней одежды

Total look

Колорблок

Спортивный костюм