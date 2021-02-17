Мода на вещи из сезона в сезон уже не меняется так кардинально, как раньше. Напротив, некоторые вещи перекочевывают из сезона в сезон, набирая еще большие обороты, чтобы ворваться с новым дополнением и акцентными деталями.

Сезон показов в Милане, Лондоне, Нью-Йорке и Париже 2021 года называют историческим. Многие бренды представляли свои коллекции в цифровом виде, а некоторые остались верны традициям, но проводили показы без зрителей.

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Аналитики утверждают, что прогнозировать активное и насыщенную жизнь в 2021 году пока трудно, в связи с пандемией COVID-19, но мы все же выделили модные тренды, которые представили дизайнеры в своих коллекциях.

Институт Цвета Pantone определил главные цвета 2021 года. Трендовыми оттенками стали глубокий серый PANTONE 17-5104 Ultimate Gray и яркий желтый PANTONE 13-0647 Illuminating.

PANTONE 13-0647 Illuminating – это яркий и жизнерадостный оттенок желтого, пропитан солнечной энергией и бодростью. Рядом с ним PANTONE 17-5104 Ultimate Gray – это спокойный серый оттенок гальки на пляже, символ стойкости и тех прочных, надежных вещей, которые не меняются с годами и способны выдержать испытание временем.

Тренды 2021 года

Жокейские сапоги

Сапоги в конном стиле прежде всего были созданы исключительно для верховой езды, впрочем впоследствии этот вид обуви перекочевал в женские гардеробы, как обувь на каждый день. Сапоги до колен на низком каблуке прекрасно сочетаются с обычным повседневным образом.

Сапоги-жокейки ворвались на пик популярности еще в 2020 году, впрочем в 2021 году они продолжат держать топ-позиции. Всегда актуальными будут сапоги в черном цвете. Их стилисты рекомендуют комбинировать с платьями, джинсами или брюками.

Винтажные модели сумок

В 2021 году вы увидите много винтажных моделей сумок. Модные тенденции 50-х и 60-х годов решили возродить Marc Jacobs, Erdem, Celine. В их коллекциях было довольно много женских моделей, которые передают дух того времени.

Присмотритесь внимательнее к ретро-сумкам, рассматривайте их как современную деталь стиля. Добавляйте винтажные сумки в свою жизнь с нестандартными fashion-деталями.

Винтажные сумки в 2021 году будут на пике популярности / Marie Claire

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Массивные аксессуары

Массивные серьги и аксессуары не покидают трендовых позиций. В 2021 году шею каждой модницы снова должны украшать цепочки. Не перестают быть модным штрихом в образе и массивные серьги. Обращайте внимание на серьги из золота или позолоты.

Добавляйте такие аксессуары, как браслет или кольца в свои повседневные образы. С ними ваш look будет не только совершенным, но и стильным.

Трендовые аксессуары в 2021 году / Фото с Pinterest

Трендовые аксессуары в 2021 году / Фото с Pinterest

Леггинсы со штрипками

Впервые такие леггинсы заявили о себе в XIX-XX веках, как элемент жокейской униформы. Через пол века леггинсы со штрипками штурмовали самые престижные горнолыжные курорты. Еще через 20 лет леггинсы уже завоевали любовь поклонниц аэробики, а еще через два десятилетия появились у таких знаменитых дизайнеров, как Демна Гвасалия, Донателла Версаче, Стелла Маккартни и других.

Леггинсы со штрипками были на пике популярности в 2016 году, поэтому понять, когда они снова вернутся в моду – было лишь вопросом времени. По словам стилистов, самое выгодное партнерство леггинсов со штрипками – ношение ярких туфель-лодочек, которые привлекут внимание к краю штанины и к самой штрипке, не осталось незамеченным этой смелой деталью образа.

Кепка-бейсболка

В 2021 году среди трендов головных уборов новое пополнение – кепка-бейсболка. Спортивная по своей природе кепка-бейсболка уже понемногу начинает вписываться в гардеробе модниц. Наиболее носибельный и стильный вариант – бейсболка с черной курткой и обувью на массивной подошве.

Дизайнеры предлагают выбирать элегантные и яркие вариации из кожи, меха или других ярких фактур.

Кепка может похвастаться своей популярностью, ведь остается актуальной в гардеробах мужчин и женщин уже более 200 лет. Первые бейсболки появились в Бруклине у команды Brooklyn Excelsiors еще в 1860 году. С тех пор кепки заполонили весь мир и прекрасно вписываются в стильные аутфиты.

Стильный образ с кепкой / Фото из Pinterest

Стильный образ с кепкой / Фото из Pinterest

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Колорблок

Начал этот яркий тренд знаменитый дизайнер Ив Сен-Лоран. Модельер вдохновился работами художника-абстракциониста Пита Мондриана. В 1965 году он создал коллекцию знаменитых платьев свободного кроя с геометрическими блоками красного, синего и желтого цветов.

Легендарное платье Ив Сен-Лорена / Harper's Bazaar

Колорблок, а именно комплиментарное сочетание цветов каждого сезона становится все популярнее. Главное правило колорблока – избегать резких контрастов. Цветные пары должны оставаться в рамках одного настроения. Мажорные оттенки – с мажорными, минорные – с минорными. Вот почему так великолепно смотрятся в паре розовый и оранжевый и немного нелепо – розовый с салатовым.

Стилисты рекомендуют никогда не сочетать черный и коричневый, красный и розовый, лиловый и фиолетовый, темно-синий и черный; сливовый и фиолетовый.

Клеточка

Клеточка в одежде не покидает воображение дизайнеров уже давно, и неудивительно, ведь этот принт совершенствует наш образ, придает ему выразительности и насыщенности. Зимой в фокус попадает клетка не только в стиле принц Уэльский, но и с экстравагантными вариациями.

Клеточка – это универсальный принт, который остается актуальным в любое время года. В 2021 году обращайте внимание на элегантную "гусиную лапку", классическую шотландскую карту "тартан" и разноцветный квадратный орнамент "виши".

Клетка в 2021 году снова в моде / Vogue

Клетка в 2021 году снова в моде / Vogue

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Пэчворк

Пэчворк, или лоскутная техника все больше набирает популярности. Для того, чтобы создать наряд в технике patchwork – изделие собирают из разноцветных и разнофактурных тканей.

Пальто, джинсы, юбки и платья – этой зимой совершаем прыжок в прошлое и носим пестрые вещи в стиле пэчворк, которые были популярны в 60-е годы прошлого века, а сейчас снова вернулись в моду.

Если раньше техника пэчворк была способом справиться с дефицитом ткани, то сейчас бренды решили возродить ее, чтобы показать необычные сочетания и разнообразить базовый гардероб, который может состоять не только монохромных, но и из акцентных вещей.

Наряды в стиле пэчворк можно часто увидеть в стритстайл-хрониках / Vogue