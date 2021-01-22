Мэри-Кейт и Эшли Олсен научились выгуливать самые актуальные образы еще до того, как они появлялись на подиумах. Часто сестры и сами задают тренды, которым впоследствии начинают подражать все в модной индустрии.

Эшли и Мэри-Кейт начинали свой путь в моде от подростков-бунтарок в бохо-образах, очаровательных сестер Америки до владелиц большого люксового бренда The Row, пишет Marie Claire. Модой девушки восхищались еще с детства, поэтому их любовь к fashion-миру не прошла, а только усилилась.

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Сестры Олсен предпочитают базовые вещи премиального качества и экспериментируют с силуэтами. Американские звезды одни из первых примеряют неоднозначные вещи. К примеру, они первые надели сандалии Birkenstock, а уже через некоторое время их стали носить все. Какие тенденции 2021 года сестры Олсен опробовали в своих гардеробах уже давно – читайте в материале.

Брюки свободного кроя

Брюки свободного кроя – одна из самых универсальных вещей женского гардероба. В этом году такая модель брюк достигнет максимальных масштабов. Свободные брюки уже несколько лет являются фаворитами в гардеробах Олсен и нередко заменяют им базовые джинсы.



Трендовые вещи, которые носят сестры Олсен

Шахматная клетка

Чрезвычайную популярность шахматной клетке на одежде подарил сериал "Ход королевы". Дизайнеры уже предлагают носить объемную шубу, как у Stand Studio. В гардеробе Мэри-Кейт есть одна statement-вещь – большая шуба с ромбами, что напоминает вытянутую шахматную клетку.



Трендовые вещи, которые носят сестры Олсен

Морковный цвет

Сестры Олсен любят пастельную палитру цветов. Впрочем однажды Эшли все же сделала исключение и надела свитшот-оверсайз морковного цвета. Дизайнеры в 2021 году советуют одеваться в морковный цвет с ног до головы.



Трендовые вещи, которые носят сестры Олсен

Платье с разрезом

Платье с разрезом – безоговорочный тренд последних нескольких сезонов. Стильная модель в 2021 году имеет разрезы в самых неожиданных местах, которые могут располагаться бессистемно и асимметрично. В похожем образе Эшли Олсен появилась в 2008 году на известном модном событии в Нью-Йорке с участием мировых звезд Met Gala.



Трендовые вещи, которые носят сестры Олсен

Трикотажные жилеты

Трикотажные жилеты уже несколько сезонов держат свои позиции на fashion-просторах. Олсен уже давно добавили такую теплую и уютную вещь в коллекцию своего бренда The Row. Их универсальность заключается в том, что носить жилеты можно зимой и летом. В теплое время их стоит надевать на голое тело и сочетать с легкими юбками и платьями, а в холод – дополнять водолазками или рубашками, создавая стильную многослойность.



Трендовые вещи, которые носят сестры Олсен

Широкие ремни

Ремень один из наиболее универсальных аксессуаров. Они реже выходят из моды, чем модели сумок или аксессуары, поэтому обязательно дополнят даже самый простой образ. Вневременной моделью считается широкий пояс с минималистичной геометрической пряжкой.



Трендовые вещи, которые носят сестры Олсен