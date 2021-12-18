10 трендов года в мире моды, которые запомнятся нам надолго

Наша жизнь в период пандемии за год заметно изменилась. Если в 2020 году мы выбирали комфортный и удобный наряд, то уже в этом году все следили за тенденциями, чтобы одеваться в соответствии с теми канонами, которые предложат известные бренды.

Недели моды в 2021 году наконец вернулись. И хотя не все бренды согласились приглашать гостей на показы, как было раньше, впрочем, ситуация с предыдущим годом значительно изменилась и вырвалась вперед. Модная жизнь вернулась в свое привычное русло, а следовательно – и стильных вещей стало гораздо больше.

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Из года в год ведущие дизайнеры диктуют тренды моды и вносят в fashion-мир свои правила, впрочем, с популяризацией модных инфлюенсеров теперь все работает по-другому. В современном мире на пьедестал выходят те вещи, которые начинают надевать ведущие модницы.

Конечно, здесь не обходится без элементов гардероба, которые дизайнеры представляют в своих сезонных коллекциях, поэтому предлагаем вам вспомнить, какими модными вещами нам запомнится 2021 год и что больше всего выбирали популярные фешионисты.

Леггинсы со штрипками

В этом году обычные леггинсы поднялись на модный Олимп благодаря маленькой детали – штрипкам. Звезды стритстайла вернули этот элемент гардероба в свои образы с новым размахом. Чаще всего модницы выбирали базовые цвета и сочетали леггинсы с лоферами.

Если раньше штрипки были вспомогательным элементом, то теперь fashion-инфлюенсеры умышленно демонстрировали их, ведь именно штрипки стали главной изюминкой аутфита.



Тренды одежды в 2021 году / Фото с инстаграма инфлюенсерки



Тренды одежды в 2021 году / Фото с инстаграма Эльзы Хоск

Брюки с разрезами

После того, как джинсы скинни перестали быть модными, девушкам не пришлось долго ждать новых тенденций. Уже в начале весны всех заполонил новый фасон брюк и джинсов с разрезами по бокам или посередине.

В своих коллекциях весна-лето 2021 такие изделия продемонстрировали Ralph Lauren, Marni, Barbara Bui, Blumarine, Kim Shui и многие другие. Инстаграм-модницы начали носить такие джинсы с кроссовками, мюлями и туфлями на каблуке.



Тренды одежды в 2021 году / Фото с инстаграма Жюли Феррари



Тренды одежды в 2021 году / Фото с инстаграма инфлюенсерки

Сумка Bottega Veneta

Несмотря на многообразие сумок, которые в этом году представили дизайнеры, по праву первое место занимает сумка бренда Bottega Veneta "The Mini Jodie". Этой моделью дополняли свои образы все модницы мира.

Сумка была названа в честь актрисы Джоди Фостер, которая часто прикрывалась ею от папарацци. Звезды стритстайла так полюбили уменьшенную версию аксессуара, что моментально превратили ее в it-bag не только сезона, но и года.



Тренды одежды в 2021 году / Фото с инстаграма инфлюенсерки



Тренды одежды в 2021 году / Фото с инстаграма инфлюенсерки

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Экокеды Veja

В апреле инстапространство заполонили экокеды Veja. Пополнить свою обувь от французского бренда решили многие модные девушки, которые делают ставку в своих образах на экологичность. Марка заботится об окружающей среде, поэтому кеды производят из переработанных пластиковых бутылок и натуральных материалов, которые бренд покупает на органических фермах.

В белоснежных кедах с узнаваемой буквой V первая леди Украины Елена Зеленская посетила Версальский дворец во Франции. Известно, что еще раньше, в 2018 году, Меган Маркл выбрала такие кеды во время тура по Австралии и Океании. И только сейчас, когда инфлюенсеры каждый раз больше задают вектор трендам, кеды стали главной обувью в гардеробах многих модных девушек.



Тренды одежды в 2021 году / Фото с инстаграма Елены Зеленской



Тренды одежды в 2021 году / Фото с инстаграма Леи Сфез

Платье с вырезами

Платья с вырезами по всему телу стали главным трендом лета. Соблазнительные детали не только довершали вечерние аутфиты, но и довольно легко вошли в повседневную жизнь. В этом году дизайнеры предложили девушкам носить платья не только с глубоким разрезом на ноге, но и добавили оригинальные фигурные вырезы на разных частях тела.

Изделия с вырезами полюбили все модницы, ведь такие платья не только очень стильно выглядят, но и с помощью небольшого акцента помогают подчеркнуть силуэт фигуры и сделать талию еще более утонченной.



Тренды одежды в 2021 году / Фото с инстаграма Жюли Феррари



Тренды одежды в 2021 году / Фото с инстаграма Алессандры Амброссио

Сандалии на липучках

Летом страницы модных девушек пестрели их любимой обувью для жаркого времени года – сандалиями с широкими ремешками на липучках. Такую обувь фешионисты выбирали для городской прогулки или активного отдыха. Модницы носили их со спортивными костюмами, джинсами, шортами и платьями.



Тренды одежды в 2021 году / Фото с инстаграма Эльзы Хоск



Тренды одежды в 2021 году / Фото с инстаграма инфлюенсерки

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Цветочное платье

Весенне-летний сезон 2021 года всем нам запомнится гиперпопулярностью на цветочный принт. Платья разных фасонов примерили на себе все знаменитости – от Селены Гомес, Кендалл Дженнер до Оливии Палермо. Флористические узоры полюбились инфлюенсерам настолько сильно, что платье в мелкие цветы стало мастхевом в теплое время года.



Тренды одежды в 2021 году / Фото с инстаграма Кендалл Дженнер



Тренды одежды в 2021 году / Фото с инстаграма Жюли Феррари

Косынка

Косынка стала трендовым головным убором лета. И даже несмотря на то, что панама и бейсболка не сдавали своих позиций, модницам косынка очень полюбилась, поскольку любому лаконичному образу добавляла трендовости.

Ультрапопулярний головной убор использовали в своих аутфитах современные it-girls – Белла и Джиджи Хадид, Дуа Липа, Хейли Бибер, Кайя Гербер, Эльза Хоск и другие.



Тренды одежды в 2021 году / Фото с инстаграма Софии Коэльо



Тренды одежды в 2021 году / Фото с инстаграма Эльзы Хоск

Купальник кроше

Одной из первых показала на себе трендовый купальник Кайли Дженнер. Молодая миллионерша примерила на отдыхе кофейный купальник, выполненный в технике кроше. Впоследствии модные изделия примерили мировые инфлюэнсеры, а Белла Хадид показала, что комплект можно дополнять панамой, которая также выполнена в технике кроше.



Тренды одежды в 2021 году / Фото с инстаграма Кайли Дженнер

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Свитер в полоску

С приходом первых осенних холодов в моду ворвался полосатый свитер. Вещи в черно-белую полоску дизайнеры презентуют довольно часто, впрочем, лишь в этом году такие свитера стали супермодными. Как всегда, волну популярности в сети спровоцировали fashion-инфлюенсерки, которые каждый раз все больше показывали интересные образы, которые можно создать с помощью полосатого свитера.



Тренды одежды в 2021 году / Фото с инстаграма Каролин Бломст



Тренды одежды в 2021 году / Фото с инстаграма Эльзы Хоск