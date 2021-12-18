Недели моды в 2021 году наконец вернулись. И хотя не все бренды согласились приглашать гостей на показы, как было раньше, впрочем, ситуация с предыдущим годом значительно изменилась и вырвалась вперед. Модная жизнь вернулась в свое привычное русло, а следовательно – и стильных вещей стало гораздо больше.
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Из года в год ведущие дизайнеры диктуют тренды моды и вносят в fashion-мир свои правила, впрочем, с популяризацией модных инфлюенсеров теперь все работает по-другому. В современном мире на пьедестал выходят те вещи, которые начинают надевать ведущие модницы.
Конечно, здесь не обходится без элементов гардероба, которые дизайнеры представляют в своих сезонных коллекциях, поэтому предлагаем вам вспомнить, какими модными вещами нам запомнится 2021 год и что больше всего выбирали популярные фешионисты.
Леггинсы со штрипками
В этом году обычные леггинсы поднялись на модный Олимп благодаря маленькой детали – штрипкам. Звезды стритстайла вернули этот элемент гардероба в свои образы с новым размахом. Чаще всего модницы выбирали базовые цвета и сочетали леггинсы с лоферами.
Если раньше штрипки были вспомогательным элементом, то теперь fashion-инфлюенсеры умышленно демонстрировали их, ведь именно штрипки стали главной изюминкой аутфита.
Тренды одежды в 2021 году / Фото с инстаграма инфлюенсерки
Тренды одежды в 2021 году / Фото с инстаграма Эльзы Хоск
Брюки с разрезами
После того, как джинсы скинни перестали быть модными, девушкам не пришлось долго ждать новых тенденций. Уже в начале весны всех заполонил новый фасон брюк и джинсов с разрезами по бокам или посередине.
В своих коллекциях весна-лето 2021 такие изделия продемонстрировали Ralph Lauren, Marni, Barbara Bui, Blumarine, Kim Shui и многие другие. Инстаграм-модницы начали носить такие джинсы с кроссовками, мюлями и туфлями на каблуке.
Тренды одежды в 2021 году / Фото с инстаграма Жюли Феррари
Тренды одежды в 2021 году / Фото с инстаграма инфлюенсерки
Сумка Bottega Veneta
Несмотря на многообразие сумок, которые в этом году представили дизайнеры, по праву первое место занимает сумка бренда Bottega Veneta "The Mini Jodie". Этой моделью дополняли свои образы все модницы мира.
Сумка была названа в честь актрисы Джоди Фостер, которая часто прикрывалась ею от папарацци. Звезды стритстайла так полюбили уменьшенную версию аксессуара, что моментально превратили ее в it-bag не только сезона, но и года.
Тренды одежды в 2021 году / Фото с инстаграма инфлюенсерки
Тренды одежды в 2021 году / Фото с инстаграма инфлюенсерки
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Экокеды Veja
В апреле инстапространство заполонили экокеды Veja. Пополнить свою обувь от французского бренда решили многие модные девушки, которые делают ставку в своих образах на экологичность. Марка заботится об окружающей среде, поэтому кеды производят из переработанных пластиковых бутылок и натуральных материалов, которые бренд покупает на органических фермах.
В белоснежных кедах с узнаваемой буквой V первая леди Украины Елена Зеленская посетила Версальский дворец во Франции. Известно, что еще раньше, в 2018 году, Меган Маркл выбрала такие кеды во время тура по Австралии и Океании. И только сейчас, когда инфлюенсеры каждый раз больше задают вектор трендам, кеды стали главной обувью в гардеробах многих модных девушек.
Тренды одежды в 2021 году / Фото с инстаграма Елены Зеленской
Тренды одежды в 2021 году / Фото с инстаграма Леи Сфез
Платье с вырезами
Платья с вырезами по всему телу стали главным трендом лета. Соблазнительные детали не только довершали вечерние аутфиты, но и довольно легко вошли в повседневную жизнь. В этом году дизайнеры предложили девушкам носить платья не только с глубоким разрезом на ноге, но и добавили оригинальные фигурные вырезы на разных частях тела.
Изделия с вырезами полюбили все модницы, ведь такие платья не только очень стильно выглядят, но и с помощью небольшого акцента помогают подчеркнуть силуэт фигуры и сделать талию еще более утонченной.
Тренды одежды в 2021 году / Фото с инстаграма Жюли Феррари
Тренды одежды в 2021 году / Фото с инстаграма Алессандры Амброссио
Сандалии на липучках
Летом страницы модных девушек пестрели их любимой обувью для жаркого времени года – сандалиями с широкими ремешками на липучках. Такую обувь фешионисты выбирали для городской прогулки или активного отдыха. Модницы носили их со спортивными костюмами, джинсами, шортами и платьями.
Тренды одежды в 2021 году / Фото с инстаграма Эльзы Хоск
Тренды одежды в 2021 году / Фото с инстаграма инфлюенсерки
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Цветочное платье
Весенне-летний сезон 2021 года всем нам запомнится гиперпопулярностью на цветочный принт. Платья разных фасонов примерили на себе все знаменитости – от Селены Гомес, Кендалл Дженнер до Оливии Палермо. Флористические узоры полюбились инфлюенсерам настолько сильно, что платье в мелкие цветы стало мастхевом в теплое время года.
Тренды одежды в 2021 году / Фото с инстаграма Кендалл Дженнер
Тренды одежды в 2021 году / Фото с инстаграма Жюли Феррари
Косынка
Косынка стала трендовым головным убором лета. И даже несмотря на то, что панама и бейсболка не сдавали своих позиций, модницам косынка очень полюбилась, поскольку любому лаконичному образу добавляла трендовости.
Ультрапопулярний головной убор использовали в своих аутфитах современные it-girls – Белла и Джиджи Хадид, Дуа Липа, Хейли Бибер, Кайя Гербер, Эльза Хоск и другие.
Тренды одежды в 2021 году / Фото с инстаграма Софии Коэльо
Тренды одежды в 2021 году / Фото с инстаграма Эльзы Хоск
Купальник кроше
Одной из первых показала на себе трендовый купальник Кайли Дженнер. Молодая миллионерша примерила на отдыхе кофейный купальник, выполненный в технике кроше. Впоследствии модные изделия примерили мировые инфлюэнсеры, а Белла Хадид показала, что комплект можно дополнять панамой, которая также выполнена в технике кроше.
Тренды одежды в 2021 году / Фото с инстаграма Кайли Дженнер
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Свитер в полоску
С приходом первых осенних холодов в моду ворвался полосатый свитер. Вещи в черно-белую полоску дизайнеры презентуют довольно часто, впрочем, лишь в этом году такие свитера стали супермодными. Как всегда, волну популярности в сети спровоцировали fashion-инфлюенсерки, которые каждый раз все больше показывали интересные образы, которые можно создать с помощью полосатого свитера.
Тренды одежды в 2021 году / Фото с инстаграма Каролин Бломст
Тренды одежды в 2021 году / Фото с инстаграма Эльзы Хоск