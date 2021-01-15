Даже несмотря на то, что сейчас еще зима, украшения сезона весна-лето 2021 уже приобретают огласку. Все это обусловлено тем, что в последний месяц зимы почти никто уже не обеспечивает себя зимней одеждой. В этот период большинство людей активно закупают вещи на весну. Именно поэтому модницы сейчас интересуются актуальными украшениями на теплый период.

Аксессуары, которые будут модными весной и летом, представили на Неделях моды в Милане, Нью-Йорке, Лондоне и Париже, пишет Vogue. Трендовые аксессуары не только помогут разнообразить гардероб, но и сделают образ стильным и доработаннее.

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Моносережки, цепи и жемчуг – вот украшения, без которых не обойтись в следующем сезоне ни одной моднице.

Модные украшения на весну-лето 2021

Моносережка

Ювелирные тенденции развиваются немного медленнее, чем модные. Стоит отметить, что показ украшений был сдержанным, ведь продолжил несколько трендов с предыдущего сезона. Моносережка снова вернулась в коллекции № 21, Miu Miu и Alberta Ferretti.



Актуальные украшения на весну-лето 2021 / Фото из Pinterest

Морской мотив

Дизайнеры снова продолжают создавать в своих коллекциях расслабленную атмосферу пляжного дня. Etro и Jason Wu представили красочные чокеры из бисера, а Versace – броши и серьги в форме морской звезды. Их уже на себе примеряли во время рекламной кампании Хейли Бибер и Кендалл Дженнер.



Актуальные украшения на весну-лето 2021 / Фото из Pinterest

Цепочки

Цепочки продолжают оставаться на вершине ювелирных тенденций. Выбирайте просто лаконичные или же наоборот массивные, которые представила в своей коллекции Victoria Beckham. Dolce & Gabbana сделали ставку на максимальное наслоение нескольких цепей, смешанных с подвесками и бусинами.



Актуальные украшения на весну-лето 2021 / Фото из Pinterest

Жемчуг

Жемчуг не теряет своего шика до сих пор. Отличительным признаком коллекции Simone Rocha являются замысловатые жемчужные сетки для волос, а в Emilia Wickstead такие комплекты стали особенно роскошными благодаря сотрудничеству с мастерицей Джессикой Маккормак.



Актуальные украшения на весну-лето 2021 / Фото из Pinterest

Фирменные знаки

Логотипы мировых брендов всегда будут в моде, ведь такие ведущие Дома моды как Chanel, Dolce & Gabbana, или Saint Laurent всегда будут выпускать украшения со своим фирменным знаком.



Актуальные украшения на весну-лето 2021 / Фото из Pinterest

Statement-украшения

Массивные и кричащие statement-аксессуары все еще занимают почетное место среди всех ювелирных тенденций. Скульптурные длинные, яркие и радужные серьги гарантируют вам взгляды со всех сторон.



Актуальные украшения на весну-лето 2021 / Фото из Pinterest