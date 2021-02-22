Очарование свадебного платья не сравнится ни с каким образом. Наиболее актуальный вопрос по выбору свадебного платья стоит перед самым торжеством, подготовка к которому – кропотлива и требует много времени. С наступлением нового сезона рассказываем о трендовых моделях 2021 года.

2020 год оказался для невест наиболее трудным. Значительная часть перенесла празднование свадеб, другие же максимально ограничили торжество. Недели свадебной моды и главные свадебные выставки весной прошлого года отменили, а уже осенью они прошли в онлайн-формате.

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Несмотря на то, что пандемия до сих пор продолжается, свадебная индустрия приняла вызов и предложила новые модные тенденции в коллекциях свадебных платьев 2021 года.

Считается, что свадебная мода весьма демократична. Белый цвет, длина платья в пол, пышная юбка, или стиль ампир – вот что из года в год предлагают невестам дизайнеры. Безусловно, это все красиво и традиционно, впрочем свадебные платья в 2021 году выглядят совсем по-другому.

Эффектные рукава

Свадебные платья с пышными рукавами – один из главных трендов 2021 года. Вдохновленные стилем 80-х дизайнеры представили длинные, укороченные, объемные и съемные рукава, которые придают яркости простейшему силуэту.



Трендовые свадебные платья 2021 / Milan Style Guide

В стиле джаз

Модная тенденция связана с любимым винтажным стилем невест – с образами эпохи джаза 1920-х годов. Роскошь и блестящая вышивка бисером прекрасно впишется в свадебный образ.



Трендовые свадебные платья 2021 / Milan Style Guide

Накидка

В новых коллекциях дизайнеры украсили свадебные платья длинными накидками, которые создают очень драматический эффект, напоминающий королевский выход.



Трендовые свадебные платья 2021 / Milan Style Guide

Цветы

В 2021 году в тренде свадебные платья современных силуэтов из роскошных тканей с вышитыми объемными цветами. В новых коллекциях дизайнеров представлено множество свадебных платьев с изящными и нежными пастельными и эффектными трехмерными цветами.



Трендовые свадебные платья 2021 / Milan Style Guide

Многоярусная юбка

В тренде в этом году преобладают платья, в которых все решает форма. Многоярусная юбка выступает на первый план в выразительных богемных свадебных образах.



Трендовые свадебные платья 2021 / Milan Style Guide

Прозрачные вставки

Несколько лет назад такое платье считалось достаточно провокационным, впрочем уже в 2021 году прозрачные вставки в платьях вышли на новый уровень.

Дизайнеры представили прозрачные вставки по всей длине платья. В основном они выполнены из прозрачной сетки и органзы с большой вышивкой, а также из плотной или мелкой россыпи бисера и жемчуга.



Трендовые свадебные платья 2021 / Milan Style Guide

Банты

Демонстрируя свадебные коллекции в онлайне, почти все дизайнеры показали моделей, которые прошлись по подиуму в нарядах с бантами. Заметный бант из микадо или тафты придаст романтики и пышности любом сдержанному силуэту.



Трендовые свадебные платья 2021 / Milan Style Guide

Юбка-малетт

Один из неординарных трендов 2021 среди свадебных платьев – укороченная спереди юбка-малетто. Такой вариант подойдет для ультрасовременной невесты.



Трендовые свадебные платья 2021 / Milan Style Guide

Разрез до бедра

Платье с разрезом до бедра представил свадебный бренд Berta. В наряде невесты такой разрез смягченный струящимися тканями или блестящей вышивкой.



Трендовые свадебные платья 2021 / Milan Style Guide

Открытые плечи

Открытые плечи трудно назвать какой-то новой тенденцией, впрочем именно таких моделей в коллекциях вы увидите больше. Обнаженные плечи невесты создают чрезвычайно чувственный образ.



Трендовые свадебные платья 2021 / Milan Style Guide

Мини

Из года в год в коллекциях дизайнеров появляется все больше коротких свадебных платьев. Если вы планируете минималистичную свадьбу и хотите поразить всех своим выбором, то такая модель Вам идеально подойдет.



Трендовые свадебные платья 2021 / Milan Style Guide

Верхняя съемная юбка

Съемные верхние юбки стали всемирно известными благодаря Dior и плотно вошли в свадебную моду благодаря Zuhair Murad.

Свадебное платье со съемной юбкой идеально подходит для церемонии, требующей особенно торжественного и роскошного наряда. Позже, можно избавиться от пышной юбки.



Трендовые свадебные платья 2021 / Milan Style Guide

Креп

Среди многообразия всех свадебных платьев креп занимает особое место. Креп – достаточно мягкая и эластичная ткань, позволяющая идеально смоделировать минималистичный силуэт.



Трендовые свадебные платья 2021 / Milan Style Guide

Обнаженная спина

Обнаженная спина – сильная сторона в любых свадебных платьях. В 2021 году тренд на обнаженные спины распространился не только на свадебные платья. Дизайнеры представили множество вариантов, которые можно одевать для любой праздничного события. Свадебное платье с обнаженной спиной выглядит очень сексуально.



Трендовые свадебные платья 2021 / Milan Style Guide

Квадратное декольте

Квадратное декольте прекрасно подчеркивает ключицы и плечи. Такая тенденция подойдет для любого свадебного фасона. Стилисты отмечают, что декольте гармонично сочетается с тяжелым атласом или лаконичным платьем из крепа.



Трендовые свадебные платья 2021 / Milan Style Guide

Минимализм

Невесты, которые любят минимализм, в 2021 году найдут большой выбор элегантных платьев с простыми линиями. Минимализм преобладает в моделях свадебных платьев классического кроя и с длинными рукавами.



Трендовые свадебные платья 2021 / Milan Style Guide

Блестящее платье

Вышивка и мерцание на роскошной ткани никогда не потеряют своей актуальности. Дизайнеры свадебных платьев доказывают это, предлагая безупречные модели для невест. В 2021 году в тренде среди свадебных платьев сдержанное мерцание – актуальный блестящий тюль, вышивка из пайеток и бисера с перламутровым блеском.



Трендовые свадебные платья 2021 / Milan Style Guide