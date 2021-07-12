Трендовые солнцезащитные очки весна – лето 2021: стильные модели

Любой ваш летний образ не будет полноценно завершенным без солнцезащитных очков. Именно они занимают главенствующую роль в том случае, когда надо освежить образ и добавить к нему какой-то изюминки.

Осенью дизайнеры представляли на подиумах новые коллекции наряда, а вместе с ними изысканные солнцезащитные очки. Свое место в сезоне весна – лето 2021 нашли футуристический дизайн, классические авиаторы и оригинальные полумесяцы.

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Мода на солнцезащитные очки меняется каждый год. Если вы пристально следите за модными тенденциями, то советуем обратить внимание на модели, которые в этом сезоне будут носить все.

Дизайнеры предложили очки разных типов и форм, поэтому у вас есть прекрасная возможность среди всего многообразия выбрать идеальную пару.

Модные солнцезащитные очки весна – лето 2021

Авиаторы

Очки-авиаторы – это классика, которая выручит в этом сезоне всех нерешительных модниц, которые боятся покупать необычные модели. Оправа этих очков универсальна, даже несмотря на то, что округлые формы подходят тем, кто хочет сгладить острые черты лица. Авиаторы уместны для любого образа. Их можно одевать и на деловую встречу, и на пляж.

Для официальных выходов можете приобрести очки с темным стеклом, а для более расслабленных – с цветным.



Трендовые очки на показе Versace / Vogue

Полумесяцы

Очки в форме полумесяца дизайнеры особенно любят обыгрывать в аутфитах своих моделей. Сейчас в тренде сумки-хобо, напоминающие полумесяц, поэтому такие очки будут изрядно популярными.



Трендовые очки на показе Fendi / Buro 24/7

Большие формы

В этом сезоне в ход идут смелые фасоны, блестки и яркие цвета. Одними из самых главных фасонов весенне-летнего фасона стали крупные формы очков. В выборе таких очков нет никаких ограничений. Опирайтесь только на свои предпочтения и форму лица.



Трендовые очки в лукбуке Gucci / Buro 24/7

Футуристические

Будущее – неисчерпаемый источник вдохновения для моды на протяжении уже многих десятилетий. Необычные крупные оправы и стекла с напылением – легкий способ добавить новизны в свой образ без радикальных изменений.



Трендовые очки на показе Bottega Veneta / Vogue

Прямоугольные с эффектной оправой

Прямоугольные очки – любимая форма оправы многих знаменитостей и постоянных звезд стритстайла. Такие очки охотно одевают к любым своим аутфитам Ирина Шейк, Белла Хадид, Рианна и Кендалл Дженнер.

В этом году в моде не только лаконичные варианты с оправой пастельных цветов, но и более смелые очки в толстой цветной оправе.



Трендовые очки на показе Miu Miu / Vogue