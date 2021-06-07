Трендовые солнцезащитные очки этого сезона: какие модели выбирают звезды

7 июня 2021 , 08:15
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Источник:

24 канал

Солнечные дни наконец наступили, поэтому стоит обратить внимание на аксессуары, которые дополнят ваши летние аутфиты. Немало модниц особое внимание уделяют солнцезащитным очкам. Они не только помогают чувствовать себя комфортнее, но и являются ярким элементом образа. Какие трендовые модели в этом году выбирают звезды – смотрите в подборке Fashion 24.

7 июня – День солнцезащитных очков. Это прекрасная возможность узнать, какие модели этих аксессуаров будут актуальными этим летом. Знаменитости часто демонстрируют на личных страницах в социальных сетях последние тренды и показывают примеры многим поклонницам. Какие солнцезащитные очки стоит выбрать для лета 2021 года – узнавайте дальше.

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Трендовые солнцезащитные очки

В этом сезоне неважно, какую форму и оправу вы предпочитаете. Главный акцент стоит делать на цветах и оттенках. Известные бренды не боятся экспериментировать и презентуют различные модели солнцезащитных очков, декорируют оправы роскошными камнями, создают современные интерпретации культовых очков.

Далее смотрите, какими очками дополняют свои образы звезды инстаграма и знаменитости.

Леони Ханне

Кьяра Ферраньи

Эльза Хоск

Жюли Феррери

Кайли Дженнер

Соня Лисон

 

Автор: Христина Кобак