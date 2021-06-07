7 июня – День солнцезащитных очков. Это прекрасная возможность узнать, какие модели этих аксессуаров будут актуальными этим летом. Знаменитости часто демонстрируют на личных страницах в социальных сетях последние тренды и показывают примеры многим поклонницам. Какие солнцезащитные очки стоит выбрать для лета 2021 года – узнавайте дальше.

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Трендовые солнцезащитные очки

В этом сезоне неважно, какую форму и оправу вы предпочитаете. Главный акцент стоит делать на цветах и оттенках. Известные бренды не боятся экспериментировать и презентуют различные модели солнцезащитных очков, декорируют оправы роскошными камнями, создают современные интерпретации культовых очков.

Далее смотрите, какими очками дополняют свои образы звезды инстаграма и знаменитости.

Леони Ханне

Кьяра Ферраньи

Эльза Хоск

Жюли Феррери

Кайли Дженнер

Соня Лисон