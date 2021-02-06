Чаще всего в своих повседневных образах мы используем джинсы, однако если постоянно создавать аутфиты с этим элементом гардероба – станет скучно. Fashion-эксперты советуют инвестировать средства в несколько пар брюк, которые помогут создать образ более стильным и выразительным.

В современном мире за трендами можно наблюдать наглядно в Инстаграме. Обычно, модные инфлюенсеры один за другим начинают стилизовать отдельный элемент гардероба в свои образы.

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Среди многообразия стильных кадров можно точно понять, какие именно штаны будут популярны весной.

Кожаные штаны

Кожа – самый большой тренд будущего сезона. Дизайнеры приготовили для модниц множество вариантов – от обычного узкого покроя до широкого. Стилисты советуют примерить штаны из экокожи не только в черном, но и других не менее популярных цветах.



Трендовые штаны весны / Vogue

Широкие штаны

Штаны широкого покроя – не менее трендовый вариант будущего сезона. В масс-маркетах обратите внимание на штаны-палаццо, или любые другие модели свободного силуэта. Кожаные штаны прекрасно подойдут для праздничных образов в сочетании с туфлями на каблуке, или же для более спокойных выходов под кроссовки или Мюли.



Трендовые штаны весны / Vogue

Штаны в клетку

Клетка перед началом нового сезона не сходит с модных радаров. О ней говорят почти все. Весной дизайнеры советуют делать ставку на штанний костюм в клеточку. Именно благодаря такой выгодной покупке, можно сочетать не только штаны с отдельными элементами гардероба, но и жакет.



Трендовые штаны весны / Vogue

Классика

Ежегодно классические штаны появляются на моделях в разных коллекциях именитых брендов. Этот элегантный фасон уже проверен годами, поэтому не теряет своей актуальности до сих пор. Лучшим сочетанием с классическими брюками станет жакет, блузка и водолазка. Фешионисты сочетают классические штаны с яркими свитерами oversize.



Трендовые штаны весны / Vogue

Штаны с разрезами

Штаны с разрезами в стиле Виктории Бекхэм произвели настоящий фурор в начале осени. Тогда все модницы примерили стильный элемент гардероба в своих аутфитах. Весной эти штаны с разрезом у лодыжек можно одевать на работу, деловые встречи и даже на вечеринки с друзьями.



Трендовые штаны весны / Vogue

Шелковые штаны

Шелковые штаны весной составят достойную конкуренцию всем остальным моделям. Лучше всего они будут смотреться в паре с жакетом, бельевыми топами и блузами. Среди классических цветов – черный, однако дизайнеры представили также бордовую, фиолетовую, синюю и зеленую модель. Выбор остается за вами.



Трендовые штаны весны / Vogue