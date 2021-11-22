Трендовые шарфы в зимних образах: как их носят известные блогеры
Источник:инстаграм Pump Your Studio
Через несколько дней начнется зима, поэтому пора запасаться главным атрибутом зимнего сезона – шарфом. Это один из немногих аксессуаров, не только защищающий от холода, но и способный сделать любой образ ультрамодным.
Шарф станет отличным дополнением к пальто, пуховику, шубе или дубленке. Дизайнеры учли, что самое важное в шарфах – это комфорт и элегантность. Зимой в моде будут аксессуары грубой вязки, с бахромой, а также минималистичные изделия, которые помогут завершить образ и не перегрузить его.
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Часто у девушек возникают трудности выбора шарфа: какой выбрать и как стилизовать его в своем аутфите. Несколько простых правил вам продемонстрируют на себе модные блогеры, у которых шарф занимает ведущее место в холодное время года.
- Монохромное сочетание
"Могут быть разные оттенки одного цвета, как голубой, синий или оранжевый, коричневый или одинаковые подтоны", – говорится в сообщении.
- Принтованный шарф
Выбирайте цвета и масштаб принта в соответствии с собственными предпочтениями и верхней одеждой на сезон.
- Комлементарное/аналоговое сочетание оттенков
"Если хотите поэкспериментировать, воспользуйтесь схемами цветового сочетания. Стильно будет выглядеть микс красного и зеленого или коричневого и голубого", – отмечают стилисты.
- В ахроматических цветах
Белый шарф может стать акцентом в образе, например total черном или коричневом аутфите.
- Комплект с шапкой
"Рекомендуем обратить внимание на кашемировые шапки и шарфы, которые будут служить не один год и дополнят большинство зимних образов", – говорится в сообщении.
- Манижка
Манижка – это альтернатива классическому шарфу, которая также придаст трендовости образу, тепла и комфорта. Особое внимание обратите на модели из кашемира или примеси шерсти.
Как носят шарфы модные блогеры
Стильные образы с шарфом на зимний период / Фото из инстаграма Pump Your Studio
Стильные образы с шарфом на зимний период / Фото из инстаграма Pump Your Studio
Стильные образы с шарфом на зимний период / Фото из инстаграма Pump Your Studio
Стильные образы с шарфом на зимний период / Фото из инстаграма Pump Your Studio
Стильные образы с шарфом на зимний период / Фото из инстаграма Pump Your Studio
Стильные образы с шарфом на зимний период / Фото из инстаграма Pump Your Studio
Стильные образы с шарфом на зимний период / Фото из инстаграма Pump Your Studio
Стильные образы с шарфом на зимний период / Фото из инстаграма Pump Your Studio
Стильные образы с шарфом на зимний период / Фото из инстаграма Pump Your Studio