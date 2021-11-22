Шарф станет отличным дополнением к пальто, пуховику, шубе или дубленке. Дизайнеры учли, что самое важное в шарфах – это комфорт и элегантность. Зимой в моде будут аксессуары грубой вязки, с бахромой, а также минималистичные изделия, которые помогут завершить образ и не перегрузить его.

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Часто у девушек возникают трудности выбора шарфа: какой выбрать и как стилизовать его в своем аутфите. Несколько простых правил вам продемонстрируют на себе модные блогеры, у которых шарф занимает ведущее место в холодное время года.

Монохромное сочетание

"Могут быть разные оттенки одного цвета, как голубой, синий или оранжевый, коричневый или одинаковые подтоны", – говорится в сообщении.

Принтованный шарф

Выбирайте цвета и масштаб принта в соответствии с собственными предпочтениями и верхней одеждой на сезон.

Комлементарное/аналоговое сочетание оттенков

"Если хотите поэкспериментировать, воспользуйтесь схемами цветового сочетания. Стильно будет выглядеть микс красного и зеленого или коричневого и голубого", – отмечают стилисты.

В ахроматических цветах

Белый шарф может стать акцентом в образе, например total черном или коричневом аутфите.

Комплект с шапкой

"Рекомендуем обратить внимание на кашемировые шапки и шарфы, которые будут служить не один год и дополнят большинство зимних образов", – говорится в сообщении.

Манижка

Манижка – это альтернатива классическому шарфу, которая также придаст трендовости образу, тепла и комфорта. Особое внимание обратите на модели из кашемира или примеси шерсти.

Как носят шарфы модные блогеры



Стильные образы с шарфом на зимний период / Фото из инстаграма Pump Your Studio



Стильные образы с шарфом на зимний период / Фото из инстаграма Pump Your Studio



Стильные образы с шарфом на зимний период / Фото из инстаграма Pump Your Studio



Стильные образы с шарфом на зимний период / Фото из инстаграма Pump Your Studio



Стильные образы с шарфом на зимний период / Фото из инстаграма Pump Your Studio



Стильные образы с шарфом на зимний период / Фото из инстаграма Pump Your Studio



Стильные образы с шарфом на зимний период / Фото из инстаграма Pump Your Studio



Стильные образы с шарфом на зимний период / Фото из инстаграма Pump Your Studio

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Стильные образы с шарфом на зимний период / Фото из инстаграма Pump Your Studio