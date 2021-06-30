Трендовые пастельные оттенки в летних аутфитах: примеры стильных трендсеттеров

Этим летом модные инфлюенсеры добавляют в свои образы много пастельных оттенков. Нежный лавандовый, фисташковый, лимонный или небесно-голубой создают особое девичье настроение в аутфитах.

Оттенки, которые напоминают конфеты и воздушную вату, солнечный свет и цветущие пионы, наделяют особым настроением. Наряды в таких романтичных цветах позволяют каждой моднице почувствовать себя уникальной.

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Мода на пастельные оттенки отразилась не только на трендах одежды и аксессуаров, но и в технике, модном макияже и маникюре весны – лета 2021.

В одежде пастельные оттенки прекрасно смотрятся не только соло, но и в сочетании с другими пастельными или яркими цветами. Школа стиля Selfish назвала 3 главные рекомендации, следуя которым, вы точно будете эффектно выглядеть этим летом.

С чем носить пастельные оттенки

С ахроматами

"Начинать эксперименты с цветом легко именно с такой комбинации. Просто добавьте белый, черный или оттенки серого в пастельные цвета. Белый или молочный станет идеальным фоном для таких цветовых сочетаний, придаст образу благородности и изысканности. Черный сделает look более смелым и контрастным", – отмечают стилисты.

Несколько пастельных оттенков

Любые цвета можно "подружить", если выбрать подобную насыщенность и яркость. Такие образы выглядят нежно и наивно, особенно в вещах из сдерживающих и легких тканей.

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Если вам хочется выглядеть более собрано, добавьте структуры вашему образу – архитектурный крой, четкие линии, которые часто можно встретить в вещах в деловом стиле, точно пригодятся. Для дерзости подойдут спортивные или маскулинные вещи и аксессуары.

С яркими оттенками

"Нежные приглушенные и активные яркие цвета прекрасно дополняют друг друга. Добавьте к пастельному оттенку близкий по цвету насыщенный, и эффектный look обеспечен.

Например, нежный голубой и насыщенный синий/зеленый; мягкий розовый и яркий красный или оранжевый", – говорится в инстаграм-сообщении.

Модные примеры от звезд стритстайла



Стильное сочетание пастельных оттенков / Фото из инстаграма



Стильное сочетание пастельных оттенков / Фото из инстаграма



Стильное сочетание пастельных оттенков / Фото из инстаграма



Стильное сочетание пастельных оттенков / Фото из инстаграма



Стильное сочетание пастельных оттенков / Фото из инстаграма



Стильное сочетание пастельных оттенков / Фото из инстаграма



Стильное сочетание пастельных оттенков / Фото из инстаграма



Стильное сочетание пастельных оттенков / Фото из инстаграма



Стильное сочетание пастельных оттенков / Фото из инстаграма



Стильное сочетание пастельных оттенков / Фото из инстаграма