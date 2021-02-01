Кто-то еще пытается найти в шкафу одежду, которая не нашла своего применения этой зимой, а кто-то уже начинает готовить свой гардероб к весне. Понемногу прощаясь с шубами и дубленками, советуем обратить внимание на трендовые пальто этой весны.

Источник: 24 канал

Актуальными остаются пальто базовых оттенков – черное, бежевое, коричневое и белое. Кроме этого, пальто в клетку и гусиную лапку – классика, поэтому ни один сезон не обходится без этих вариантов.

Интересно Самые модные трикотажные платья весна-лето 2021: изысканные образы

Классическое однотонное пальто

Классическое бежевое или черное пальто выручит в любой ситуации. Такое пальто прекрасно подойдет для ежедневных образов и под вечернее платье. Кроме этого, классическое пальто смело сочетают с худи и спортивными костюмами.

Всегда в тренде – черный. Звучит немного "скучно", однако именно такое пальто идеально дополнит минималистичный образ и не будет выделять вас из толпы.

Цвет, который есть едва ли не в каждой коллекции – это благородный беж. Эта палитра телесных оттенков прочно закрепилась в дизайнерских мастерских и уже не один сезон радует поклонников минимализма.

Пальто в клетку

Этот принт можно смело называть еще одним трендом этого сезона. Различные формы и расцветки такого принта – уже не новизна для модников. Классическая ячейка прекрасно смотрится в черном и белом цветах. Тем не менее для любителей ярких оттенков есть решение с применением других красок.

Пальто в гусиную лапку

Этот шотландский узор у большинства модниц ассоциируется с элегантностью. Такой принт надевали кино дивы в 1960-х годах. Гусиная лапка – элегантный и неподвластный времени узор. Пальто в гусиную лапку настолько характерно, что его невозможно обойти в масс-маркете.

Стеганое пальто

Стеганые пальто особую популярность получили осенью и останутся в тренде еще весной. Такие пальто, как правило, представлены не из кашемира, а из плащевой ткани. Обратите внимание на пальто нейтральных оттенков: оливковый, черный, серый, синий. Такая модель прекрасно подойдет тем, кто хочет всегда выглядеть элегантно.

Комбинированное пальто

В новом сезоне начнется мода на комбинированные пальто из различных элементов ткани и цвета и фактуры. Это абсолютно свежий взгляд на стиль, поэтому на эту тенденцию надо обратить особое внимание.