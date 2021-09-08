Трендовые офисные аутфиты, которые вы захотите повторить: модные идеи на каждый день

Летние отпуска завершились, а это значит, что нас ждут трудовые будни. Если в теплое время года офисный гардероб несколько расслаблен, то осенью дизайнеры предлагают носить штанные костюмы, юбки миди, рубашку с платьем и блузку с укороченным жакетом.

Офисный стиль требует особого подхода в выборе гардероба. Многие считают, что такая одежда скучная и однотонная, впрочем, при правильном сочетании вещей можно создать безупречный эффектный образ.

Партнерский материал Паровые камины в классическом стиле для квартиры и дома: обзор современных элементов интерьера

Новые тренды появляются каждый сезон, но когда дело доходит до офисного дресс-кода – классические вещи и вневременные силуэты занимают первенство. Чаще всего для офиса выбирают бежевую, серую и черную палитру цветов для монохромных ансамблей. Предлагаем вашему вниманию идеальные осенние образы, которые подойдут для рабочих будней осенью.

Брючные костюм

Приталенные костюмы уже давно не занимают ведущие позиции в трендовых подборках, поэтому выбирайте слегка мешковатые варианты. Носить костюм можно с любой обувью – от кроссовок до туфель на каблуке. Сочетайте с белыми рубашками, футболками поло, блузками или водолазками.



Стильные офисные образы / Фото из Marie Claire

Новые коллекции одежды и обуви, модные веяния в одежде и аксессуарах – следить за новинками фэшн-индустрии удобно, отдыхая возле электрокамина Dimplex . Выбирайте свой электрокамин Dimplex, чтобы быть в тренде.

Юбка миди

Юбка всегда попадает в списки базовых элементов гардероба, однако не всем она подходит. Если же вы любите классические офисные образы, тогда смело сочетайте жакет с юбкой, довершая этот ансамбль туфлями на каблуках.

Стильные офисные образы / Фото с Marie Claire

Рубашка и платье

Рубашка одета под сарафан – идеальный образ навеянный эстетикой 70-х годов. Чтобы привлечь модную эпоху – выбирайте теплые оттенки зеленого и коричневого. Идеальным дополнением к платью станет блузка с длинными рукавами или строгие рубашки с воротником-стойкой.

Стильные офисные образы / Фото с Marie Claire

Трикотажный джемпер и брюки

Для офиса отдавайте предпочтение свитерам, которые держат форму и не выглядят растянутыми. Брюки также выбирайте из плотных материалов, к примеру, трендовой замши или мягкой кожи. Классические оксфорды и сдержанные лоферы идеально дополнят аутфит.

Стильные офисные образы / Фото с Marie Claire

Блуза и брюки

Создавайте стильные образы благодаря помпезной рубашке с бантом и классическим штанам черного или молочного цвета, или же модель в мелкую клетку. В пару к комплекту выбирайте туфли на каблуке (с широкими длинными брюками они визуально сделают ваши ноги очень длинными) или остроносые балетки.



Стильные офисные образы / Фото из Marie Claire