Мужчины настолько любят кроссовки, что не перестают их носить даже зимой. Для них это незаменимая обувь в любое время года. В новом сезоне дизайнеры разнообразили модели интересными фактурами и стильными деталями.

Модная обувь – незаменимый элемент дополнения образа каждого уважающего себя мужчины.

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Сегодня представители сильного пола не ограничиваются одной парой обуви. Выбирая модели кроссовок, мужчины опираются не только на собственные оригинальные предпочтения, но и на современные тренды.

Louis Vuitton Upcycling

Вирджил Абло разработал новую пару кроссовок на основе своих первых моделей. Обновленная пара из переработанной обуви украшена цветными шнурками с эффектом тай-дай и фирменными элементами. Правая пара кроссовка имеет ярлык и окантовку LV Upcycling на боковой части.



Стильные кроссовки для мужчин / Vogue

Nike Air Force 1 Racer Pink

Пара кроссовок Air Force 1 впервые приобрела такой необычный вид. Культовая модель, которая была создана в 1982 году, получила привлекательный розовый цвет и покрылась толстыми слоями пены.



Стильные кроссовки для мужчин / Vogue

Carhartt WIP x Converse Chuck 70 Icons

Для создания кедов Chuck 70 Icons взяли фирменные ткани и детали Carhartt WIP и интерпретировали в два варианта: один кед украсили камуфляжным принтом, а другой сделали из классической канвы Hamilton Brown.



Стильные кроссовки для мужчин / Vogue

Nike Go FlyEase

Девиз новых кроссовок Nike Go FlyEase: "Легко надевать, легко снимать", ведь все это можно делать без помощи рук. Новая пара снабжена шарниром, который удерживается шнуром Nike GO FlyEasecord, что позволяет фиксировать обувь в открытом или закрытом положении. Эти кроссовки из будущего доступны в трех цветовых вариантах.



Стильные кроссовки для мужчин / Vogue

Nike x sacai Vaporwaffle 'Tour Yellow Stadium Green'

Мужчины, которые любят стильно одеваться, точно обратили внимание на еще одну интересную пару стильных кроссовок Nike. Стоит новая модель обуви более 2 тысяч гривен.



Стильные кроссовки для мужчин / Vogue

Prada x adidas Luna Rossa 21

Сникеры итальянского дома моды, приуроченные к Кубку Америки – парусной регате международного уровня. При изготовлении использовано немало экологически безопасных, переработанных материалов.

Носок над подошвой Boost почти не ощущается, язычок сопровождается системой скоростной шнуровки, а каучук повышает сцепление с землей. Кремовый дизайн завершает красный логотип Prada Luna Rossa.



Стильные кроссовки для мужчин / Vogue

New Balance x Casablanca XC-72

Парижский бренд моды Casablanca в очередной раз объединился с New Balance, чтобы создать новую интересную модель. Кроссовки еще не выпущены в продажу, впрочем должны появиться на полках магазинов уже в начале весны.

Новую пару обуви разработала дизайнер New Balance Шарлотта Ли. Кроссовки выпустят в фирменной зеленой и оранжевой цветовой гамме Casablanca, а также в красно-желтой итерации. Модные специалисты отмечают, что такая модель обуви будет стоить более 4 тысяч гривен.



Стильные кроссовки для мужчин / Vogue

Converse x Rick Ownes TURBODRK Chuck 70

Американский дизайнер Рик Оуэнс сотрудничал с известным брендом Converse. Колаборативний силуэт получил название TURBODRK Chuck 70. В новой модели излишне поднятый язычок, а скругленная форма видоизменилась в квадратную.

В основном кеды основываются на эстетике Оуэнса. Модель стала более массивной и удлиненной.



Стильные кроссовки для мужчин / Vogue

Reebok x Maison Margiela Classic Leather Tabi

Reebok и Maison Margiela выпустили кроссовки-таби с раздвоенным носом. Новинка представляет собой гибрид классической спортивной модели Classic Leather и культовых ботинок Tabi, разработанных Мартином Маржелой в конце 1980-х.

На верх кроссовок из черной кожи вручную нанесена белая краска в фирменной технике Bianchetto от Maison Margiela. Стоит такая обувь почти 10 тысяч гривен.



Стильные кроссовки для мужчин / Vogue