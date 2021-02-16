Трендовые мужские кроссовки весна-лето 2021: лучшие модели
Мужчины настолько любят кроссовки, что не перестают их носить даже зимой. Для них это незаменимая обувь в любое время года. В новом сезоне дизайнеры разнообразили модели интересными фактурами и стильными деталями.
Источник:Vogue
Модная обувь – незаменимый элемент дополнения образа каждого уважающего себя мужчины.
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Сегодня представители сильного пола не ограничиваются одной парой обуви. Выбирая модели кроссовок, мужчины опираются не только на собственные оригинальные предпочтения, но и на современные тренды.
Louis Vuitton Upcycling
Вирджил Абло разработал новую пару кроссовок на основе своих первых моделей. Обновленная пара из переработанной обуви украшена цветными шнурками с эффектом тай-дай и фирменными элементами. Правая пара кроссовка имеет ярлык и окантовку LV Upcycling на боковой части.
Стильные кроссовки для мужчин / Vogue
Nike Air Force 1 Racer Pink
Пара кроссовок Air Force 1 впервые приобрела такой необычный вид. Культовая модель, которая была создана в 1982 году, получила привлекательный розовый цвет и покрылась толстыми слоями пены.
Стильные кроссовки для мужчин / Vogue
Carhartt WIP x Converse Chuck 70 Icons
Для создания кедов Chuck 70 Icons взяли фирменные ткани и детали Carhartt WIP и интерпретировали в два варианта: один кед украсили камуфляжным принтом, а другой сделали из классической канвы Hamilton Brown.
Стильные кроссовки для мужчин / Vogue
Nike Go FlyEase
Девиз новых кроссовок Nike Go FlyEase: "Легко надевать, легко снимать", ведь все это можно делать без помощи рук. Новая пара снабжена шарниром, который удерживается шнуром Nike GO FlyEasecord, что позволяет фиксировать обувь в открытом или закрытом положении. Эти кроссовки из будущего доступны в трех цветовых вариантах.
Стильные кроссовки для мужчин / Vogue
Nike x sacai Vaporwaffle 'Tour Yellow Stadium Green'
Мужчины, которые любят стильно одеваться, точно обратили внимание на еще одну интересную пару стильных кроссовок Nike. Стоит новая модель обуви более 2 тысяч гривен.
Стильные кроссовки для мужчин / Vogue
Prada x adidas Luna Rossa 21
Сникеры итальянского дома моды, приуроченные к Кубку Америки – парусной регате международного уровня. При изготовлении использовано немало экологически безопасных, переработанных материалов.
Носок над подошвой Boost почти не ощущается, язычок сопровождается системой скоростной шнуровки, а каучук повышает сцепление с землей. Кремовый дизайн завершает красный логотип Prada Luna Rossa.
Стильные кроссовки для мужчин / Vogue
New Balance x Casablanca XC-72
Парижский бренд моды Casablanca в очередной раз объединился с New Balance, чтобы создать новую интересную модель. Кроссовки еще не выпущены в продажу, впрочем должны появиться на полках магазинов уже в начале весны.
Новую пару обуви разработала дизайнер New Balance Шарлотта Ли. Кроссовки выпустят в фирменной зеленой и оранжевой цветовой гамме Casablanca, а также в красно-желтой итерации. Модные специалисты отмечают, что такая модель обуви будет стоить более 4 тысяч гривен.
Стильные кроссовки для мужчин / Vogue
Converse x Rick Ownes TURBODRK Chuck 70
Американский дизайнер Рик Оуэнс сотрудничал с известным брендом Converse. Колаборативний силуэт получил название TURBODRK Chuck 70. В новой модели излишне поднятый язычок, а скругленная форма видоизменилась в квадратную.
В основном кеды основываются на эстетике Оуэнса. Модель стала более массивной и удлиненной.
Стильные кроссовки для мужчин / Vogue
Reebok x Maison Margiela Classic Leather Tabi
Reebok и Maison Margiela выпустили кроссовки-таби с раздвоенным носом. Новинка представляет собой гибрид классической спортивной модели Classic Leather и культовых ботинок Tabi, разработанных Мартином Маржелой в конце 1980-х.
На верх кроссовок из черной кожи вручную нанесена белая краска в фирменной технике Bianchetto от Maison Margiela. Стоит такая обувь почти 10 тысяч гривен.
Стильные кроссовки для мужчин / Vogue
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