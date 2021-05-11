Летом очков никогда не бывает много. Этот аксессуар не только защищает глаза от солнца, но и служит отличным дополнением к любым аутфитам – от спортивных до классических.

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Каждый год мода на солнцезащитные очки меняется. Если вы любите быть в тренде, то обратите внимание на модели, которые особенно актуальны в весенне-летний сезон.

В своих коллекциях дизайнеры представили немало различных форм и типов, поэтому вы имеете прекрасную возможность среди всего многообразия выбрать идеальную пару.

Цветные линзы

Поп-дивы Бритни Спирс и Кристина Агилера в начале 2000-х каждый свой модный выход довершали очками с цветными линзами. В этом сезоне обращайте внимание на розовые, оранжевые, зеленые или фиолетовые очки, которые разбавят ваш образ.



Трендовые очки весна – лето 2021 / Harper's Bazaar

Цветные оправы

Очки с цветной оправой – горячий тренд лета. Знаменитости уже сейчас примеряют изделия с белой, салатовой и красной оправой к своим аутфитам. Очки могут быть любой формы, а удачным довершением к ним станет тонкий кардиган с 2000-х или сумка-багет.



Трендовые очки весна – лето 2021 / Harper's Bazaar

Зеркальные линзы

В сети некоторые стилисты отмечают, что очки с зеркальными линзами – это пережиток прошлого, однако это далеко не так. Летом эти очки снова выйдут на модную арену и будут дополнять ваши стильные образы.



Трендовые очки весна – лето 2021 / Harper's Bazaar

Черепаховая оправа

В весенне-летнем сезоне одними из самых главных фасонов стали крупные формы очков. Это могут быть квадратные или округлые изделия, которые будут выглядеть на вас как бы великоватыми.



Трендовые очки весна – лето 2021 / Harper's Bazaar



Трендовые очки весна – лето 2021 / Harper's Bazaar

Cat eye

Оправа в стиле cat eye претерпела в этом сезоне определенную трансформацию. Классические очки стали еще графичнее и "обросли" ярко выраженными острыми углами.



Трендовые очки весна – лето 2021 / Harper's Bazaar

Прямоугольные

Прямоугольные очки из 1990-х настолько понравились трендсеттерам и модницам, что они до сих пор не собираются с ними прощаться. Прямоугольные изделия представили во время Недели моды многие дизайнеры, поэтому в этом сезоне они уверенно занимают трендовые позиции.



Трендовые очки весна – лето 2021 / Harper's Bazaar