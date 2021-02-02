Если на улице нет плюсовой температуры, то это не повод отказываться от любимых юбок. В холодное время года можно выглядеть стильно и комфортно. На какие модели стоит обратить внимание в этом сезоне – читайте в материале.

Источник: World Fashion Channel

Зимой большинство девушек выбирают брюки, утепленные леггинсы, или джинсы за их удобство и теплоту.

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Если правильно выбрать юбку, обувь и верхнюю одежду, то можно чувствовать себя женственной и в холодное время года. Для каждого сезона характерны свои модели одежды. При этом учитывается не только цвет и материал, но и фасон.

Стеганая юбка

Похоже, что дизайнеры придумали стеганые юбки именно для зимнего сезона, ведь выходя в них из дома, можно не бояться ни ветра, ни холода. На первый взгляд, может показаться, что такие юбки очень трудно комбинировать с другими элементами гардероба, однако это совсем не так.



Стильные юбки для холодного времени года / World Fashion Channel

Идеальной парой к таким юбкам будут водолазки в рубчик, объемные свитера и блузки. Также хорошо будет смотреться трендовый кардиган oversize. Обувь в паре с такой юбкой не имеет никаких ограничений: выбирайте ботинки челси с массивной подошвой, ботинки в стиле милитари, или высокие сапоги на каблуке.

Трикотажная юбка

Зимой особой популярностью пользуется трикотажная юбка миди. Она уютная, теплая и стильная. Такая юбка подходит не только для ежедневных, но и для деловых образов.



Стильные юбки для холодного времени года / World Fashion Channel

Трикотажная юбка лучше всего смотрится в сочетании с высокими сапогами на каблуке и блузами из легких тканей.

Твидовая юбка

Консервативный и строгий твид, который ассоциируется с костюмами в стиле Елизаветы II, снова вернулся в моду. Благодаря своей плотной фактуре, юбки из этой ткани идеально подойдут для зимней непогоды.



Стильные юбки для холодного времени года / World Fashion Channel

Можно сделать ставку на фасоны с разрезами, асимметричное мини, или же выбрать дерзкое мини в сочетании с твидовым укороченным жакетом.

Кожаная юбка

Кожа настолько долго "засела" в трендах, что модные эксперты считают, что ее скоро можно будет ставить в пару с денимом. Вещи из этой ткани уже давно стали частью базового гардероба и заслужили звание вневременной классики.



Стильные юбки для холодного времени года / World Fashion Channel

Кожаные юбки можно смело носить уже сейчас, не дожидаясь теплых дней. Среди самых актуальных моделей – юбка плиссе, карандаш, миди А-силуэта. Выбирайте не только базовые черные варианты, но и серые, коричневые и ярких оттенков – горчичного, бордового и нежно-голубого.

Шерстяная юбка

Юбки из плотной шерсти уже успели завоевать популярность этой зимой. Пастельные тона, неброские принты и фасон без лишних деталей – этого будет вполне достаточно для того, чтобы создать стильный образ.



Стильные юбки для холодного времени года / World Fashion Channel