Для весеннего сезона дизайнеры представили разнообразное количество юбок – от блестящих до ультракоротких и джинсовых с разрезами. В материале знакомим вас с юбками, которые все будут с удовольствием носить уже совсем скоро.

Юбка – отличная составляющая любого гардероба. Она позволяет создавать множество образов и оставаться женственной.

Интересно Тренды осени, представленные на Неделе моды в Милане: 8 важнейших элементов гардероба

Мода на юбки в этом году решила угодить всем, так как их ассортимент просто поражает. Из того, что представили дизайнеры, место в гардеробе для пополнения коллекции трендовой юбкой найдется у каждого.

Блестящие

Блестящие юбки могут быть прямого кроя, карандашом, А-силуэта, длины мини или миди. Такая юбка органично впишется в образы на любой выход. Ее можно дополнить такими же эффектными аксессуарами, или же уравновесить базовыми вещами и матовыми фактурами.



Трендовые юбки весны / Фото из инстаграма Selfish school

Полупрозрачные

Стилисты школы Selfish отмечают, что такие юбки добавляют образу легкость и романтичность. Можно создать неординарный образ, сыграв на контрасте – дополнить юбку маскулинным жакетом, добавить более массивные аксессуары и обувь.



Трендовые юбки весны / Фото из инстаграма Selfish school⠀

Кружевные мини

Этот вариант довольно смелый, и здесь важна стилизация и актуальность других вещей в образе.

Можно поиграть с фактурами, совместив кружево с трикотажем или вязкой, а в легких летних аутфитах круто будет совместить такую юбку с кроп-топом или бралетом и добавить жакет.



Трендовые юбки весны / Фото из инстаграма Selfish school⠀

Ультракороткие мини

"Вариант неоднозначный, но интересный. Такие юбочки хорошо смотрятся с объемной верхней одеждой или маскулинным жакетом. Можно выбрать обувь на низком ходу, чтобы немного сбалансировать провокационную длину", – говорится в Selfish school.



Трендовые юбки весны / Фото из инстаграма Selfish school

Асимметричные плиссе

Если вы любите юбки-плиссе, стилисты советуют обратить внимание на асимметричные варианты, а также модели с колорблоком, именно такие будут выглядеть неординарно и современно.



Трендовые юбки весны / Фото из инстаграма Selfish school

Макси

В весеннем сезоне обращайте внимание на юбки прямого кроя, с разрезом – вариантов много, и все они выглядят очень эффектно. Юбка длины макси прекрасно подойдет для вечерних выходов в сочетании с кроп-топом или жакетом.



Трендовые юбки весны / Фото из инстаграма Selfish school

С бахромой

"Такие юбки часто встречались в осенних коллекциях, однако они остаются с нами и на весну – лето. Очень стильно они смотрятся со структурированным приталенным жакетом", – говорится на инстаграм-странице Selfish school.



Трендовые юбки весны / Фото из инстаграма Selfish school⠀

Джинсовые с разрезом

Весной обращайте внимание на модели длины миди или макси с разрезами и варианты с сочетанием разных оттенков денима в юбке.



Трендовые юбки весны / Фото из инстаграма Selfish school⠀

Кожаные

Обращайте внимание на мини, миди или макси, с разрезами, из гладкой кожи, с тиснением под рептилию.



Трендовые юбки весны / Фото из инстаграма Selfish school