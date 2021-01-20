Половина зимы уже позади, поэтому многим надоели шапки. Если вы хотите добавить в свои привычные образы многообразие, то вам стоит вдохновиться на свежие сочетания. Среди большого выбора шапок, есть и другие варианты головных уборов, которые станут отличной альтернативой.

Зима – холодное время года, поэтому не стоит забывать о головном уборе, пишет Cosmopolitan. В этот период обязательно надо защищать голову от мороза. На это есть две причины: без головного убора от низких температур сильно страдают волосы и кожа головы. Да и вообще шапка является замечательным аксессуаром, который не стоит игнорировать, но если вам она изрядно надоела за зиму, обратите внимание на другие головные уборы.

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Головные уборы, которые заменят шапку зимой

Фетровая шляпа

Даже несмотря на свой лаконичный дизайн, шляпа добавляет образу экстравагантности. Если вам хочется разнообразия – выбирайте фетровые шляпы, ведь образы с этим головным убором получаются очень интересными. Поклонники классики могут миксовать шляпу с шерстяным пальто. Если вы предпочитаете расслабленные образы, то под шляпу подойдут стеганые пальто и дубленки.



Головные уборы, которые могут заменить шапку зимой / Фото из инстаграма

Кепка

Конечно, кепка не слишком удачный вариант для погодных условий в -15, но в основном у нас уже долгое время наблюдается европейская зима, поэтому как только немного потеплеет, бейсболку можно смело одевать и миксовать с пуховиками, которые подчеркиваются поясом на талии, или с длинным пальто. Для стильного образа выбирайте кепку в тон верхней одежды.



Головные уборы, которые могут заменить шапку зимой / Фото из инстаграма

Берет

Француженки не перестают носить берет даже зимой. Этот головной убор прекрасно подружится с экошубой и длинным шерстяным пальто оверсайз. Ориентируйтесь на актуальный и расслабленный крой.



Головные уборы, которые могут заменить шапку зимой / Фото из инстаграма

Панама

Меховая панама – стильный и теплый аксессуар на зиму. В своей универсальности она абсолютно не уступает шапке бини, да и сочетать ее можно с чем угодно – от шуб Teddy до дутых пуховиков, дубленок и пальто.



Головные уборы, которые могут заменить шапку зимой / Фото из инстаграма

Дутая косынка

Дутая косика – еще одна теплая альтернатива шапке, напоминающая образец того платка, который носили наши бабушки. Она хорошо защищает голову от холода. Косынку можно носить с пуховиками или пальто.



Головные уборы, которые могут заменить шапку зимой / Фото из инстаграма

Кепи

Кепи – любимый головной убор Ирины Шейк и Кайи Гербер, который до сих пор не теряет актуальности. Он прекрасно сочетается с пальто и дутым пуховиком. Такой головной убор стоит одевать когда на улице плюсовая температура.



Головные уборы, которые могут заменить шапку зимой / Фото из инстаграма

Шерстяная повязка

Шерстяная повязка – теплая и уютная альтернатива шапке. Она согревает уши, не электризует и не заламывает волосы. Такой головной убор можно носить с распущенными волосами, высоким пучком и хвостом.



Головные уборы, которые могут заменить шапку зимой / Фото из инстаграма