Джинсы – одна из самых необходимых базовых вещей в гардеробе. Джинсы идеально подходят для работы, для прогулок с друзьями, для первого свидания, вечеринок или путешествий. Чтобы разобраться, какие джинсы популярны в этом сезоне, советуем обратить внимание на фото модных блогеров.

Девушки независимо от возраста и типа фигуры коллекционируют новые модели джинсов, используя их не только в повседневных образах. Любовь к джинсам показывают и дизайнеры, которые каждый сезон включают джинсы в свои модные показы.

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В этом сезоне особую популярность среди всех моделей джинсов занимают классические и универсальные прямые джинсы, которые станут базовым элементом гардероба.

Также не менее популярными считаются джинсы с разрезами, которые уже примеряли немало модниц. Французская модница Жюли Феррери на своей личной страничке в инстаграме показала великолепный образ, который можно составить с такими джинсами. Она надела жакет мятного цвета в паре с розовыми сабо и соединила с голубыми джинсами.

Португальский стилист София Коэльо выбирает в этом сезоне широкие джинсы с разрезами на коленях, а Эмили Линдмарк сочетает белую рубашку с бейсболкой и голубыми джинсами классического кроя.

Шведская модель Эльза Хоск позирует в широких голубых джинсах, которые сочетает с серым жакетом оверсайз, а немецкий инфлюенсер Леони Ханне яркий розовый жакет дополняет голубыми джинсами с подкатами.

Британская модница Алисия Родди надевает голубые широкие джинсы под обувь на каблуке, дополняя образ бежевым тренчем.