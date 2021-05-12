В этом сезоне бренды представили мини-юбки из нулевых, модели с необработанными краями, несколько оттенков денима и элегантные миди и макси с разрезами посередине.

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Длина мини – ультратренд этим летом. Создавая коллекции дизайнеры вдохновлялись эпохой двухтысячных, поэтому создали мини-юбки из денима, которые дают возможность показать стройные ноги.

Этот элемент гардероба прекрасно сочетается с жакетами, объемными рубашками, романтичными блузами и спортивными бомберами. Celine предлагают носить короткую юбку в паре с худи, твидовым жакетом и высокими кроссовками.

Трендовые летние юбки / Vogue

Французский бренд Isabel Marant комбинирует сексуальную модель с подтяжками в паре с ковбойскими ботинками и легкой блузой, а Chanel советуют купить летом розовую мини, которая прекрасно подходит к белой удлиненной рубашке и босоножкам с тонкими ремешками.

Трендовые летние юбки / Vogue

Трендовые летние юбки / Vogue

Стильную джинсовую юбку можно найти в коллекции украинского дизайнера Ксении Шнайдер. Бренд представил мини-юбку А-силуэта, состоящую из различных оттенков денима, заимствованных из прошлых коллекций. Юбку можно носить с майкой и туфлями, или с футболкой и белыми кедами.

Трендовые летние юбки / Vogue

Дизайнеры также представили юбку макси и миди. Такие изделия советуют носить с плетеными сандалиями, панамами, рубашками и джинсовыми куртками.

Трендовые летние юбки / Vogue

Трендовые летние юбки / Vogue

Трендовые летние юбки / Vogue