Еще в конце зимы джемпер с вырезами заполонил инстаграм. Его одевали все модницы и звезды стритстайла. Такой элемент гардероба выглядит очень стильно и привлекательно. Водолазки с прорезями – отличный способ оживить ваш образ.

Весной такой джемпер станет хорошей базой для любого аутфита. Чистый крой без декора в таких джемперах уравновешивают вырезы всевозможных форм и размеров.

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Ксения Адонтс предпочитает минималистичный топ с разрезом в форме полумесяца. Стилизует она его с модными брюками dad fit и кроссовками dad sniekers.

Инфлюенсер Джесси Баш делает ставку на базовые цвета, выбирая белую водолазку с круглыми вырезами на рукавах.

Поклонницами геометрических изделий являются Тамара Калиныч и Микела Д'Анджело. Они стилизовали джемперы с джинсами, цепями и бейсболками.

Анна-Лаура Маис надевает черный джемпер с глубоким вырезом в паре со штанами со змеиным принтом. Смотрится такое сочетание довольно эффектно, если одеть босоножки на каблуке, как это сделала модница.

К джемперу с глубоким вырезом подбирайте разнообразные цепочки с массивными кулонами или же в виде трендовых разнокалиберных цепочек.