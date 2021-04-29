Весной всегда под прицел попадают женские туфли на низкой подошве – балетки. В этом сезоне они могут быть изготовлены из кожи, атласа, с ремешками или лентами у лодыжек и иметь круглый, квадратный или острый носок.

Первые балетки появились еще в XVIII веке, впрочем стали популярными только в 1950-х благодаря иконе стиля Одри Хепберн. Знаменитость носила балетки с черной водолазкой и брюками, элегантными вечерними платьями, юбками, блузками, тренчами и даже пальто. Теперь любимая обувь Одри снова в моде.

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Даже несмотря на то, что кроссовки в этом сезоне занимают особое место, все равно женственная и легкая обувь не теряет своей актуальности. Традиционные балетки должны быть в гардеробе каждой модницы, ведь именно они сменяют кеды и кроссовки.

Креативная директор бренда Christian Dior Мария Грация Кюри в коллекции весна – лето 2021 представила черную и темно-синюю сетку на простых и элегантных балетках с завязками у щиколоток.



Трендовые балетки весна – лето 2021 / Vogue

Carolina Herrera наглядно продемонстрировали в своей коллекции, как можно создать нежный образ благодаря платьям в горошек и кожаным черным балеткам с острым носком.



Трендовые балетки весна – лето 2021 / Vogue

Celine представили на модели спортивные штаны, которые соединили с худи и ветровкой. Аутфит дополнили балетки, украшенные минималистическими бантами.



Трендовые балетки весна – лето 2021 / Vogue

Этой весной выбирайте лаконичные черные пары с квадратным носком, вдохновленные балетными туфлями. Девушки, которые предпочитают заостренный носок – стоит присмотреться к моделям Max Mara и Emilia Wickstead.



Трендовые балетки весна – лето 2021 / Vogue



Трендовые балетки весна – лето 2021 / Vogue



Трендовые балетки весна – лето 2021 / Vogue