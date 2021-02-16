Чоловіки настільки люблять кросівки, що не перестають їх носити навіть взимку. Для них це незамінне взуття в будь-яку пору року. У новому сезоні дизайнери урізноманітнили моделі цікавими фактурами та стильними деталями.

Модне взуття – незамінний елемент доповнення образу кожного поважаючого себе чоловіка.

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Сьогодні представники сильної статі не обмежуються однією парою взуття. Вибираючи моделі кросівок, чоловіки опираються не тільки на власні оригінальні переваги, але і на сучасні тренди.

Louis Vuitton Upcycling

Вірджил Абло розробив нову пару кросівок на основі своїх перших моделей. Оновлену ​​пару з переробленого взуття прикрашено кольоровими шнурками з ефектом тай-дай та фірмовими елементами. Права пара кросівка має ярлик й окантовку LV Upcycling на закаблуках.



Стильні кросівки для чоловіків / Vogue

Nike Air Force 1 Racer Pink

Пара кросівок Air Force 1 вперше набула такого незвичного вигляду. Культова модель, яку було створено в 1982 році отримала привабливий рожевий колір й укрилася товстими шарами піни.



Стильні кросівки для чоловіків / Vogue

Carhartt WIP x Converse Chuck 70 Icons

Для створення кедів Chuck 70 Icons взяли фірмові тканини й деталі Carhartt WIP та інтерпретували у два варіанти: першу пару прикрасили камуфляжним принтом, а іншу зробили з класичної канви Hamilton Brown.



Стильні кросівки для чоловіків / Vogue

Nike Go FlyEase

Девіз нових кросівок Nike Go FlyEase: "Легко взувати, легко знімати", адже все це можна робити без допомоги рук. Нова пара споряджена шарніром, який утримується шнуром Nike GO FlyEasecord, що дає змогу фіксувати взуття у відкритому чи закритому положенні. Ці кросівки з майбутнього доступні в трьох колірних варіантах.



Стильні кросівки для чоловіків / Vogue

Nike x sacai Vaporwaffle 'Tour Yellow Stadium Green'

Чоловіки, які люблять стильно одягатися, точно звернули увагу на ще одну цікаву пару стильних кросівок Nike. Коштує нова модель взуття понад 2 тисячі гривень.



Стильні кросівки для чоловіків / Vogue

Prada x adidas Luna Rossa 21

Снікерси італійського дому моди, приурочені до Кубка Америки – вітрильної регати міжнародного рівня. Під час виготовлення використано чимало екологічно-безпечних, перероблених матеріалів.

Носок над підошвою Boost майже не відчувається, язичок супроводжуються системою швидкісного шнурування, а каучук підвищує зчеплення з землею. Кремовий дизайн завершує червоний логотип Prada Luna Rossa.



Стильні кросівки для чоловіків / Vogue

New Balance x Casablanca XC-72

Паризький бренд моди Casablanca вкотре об'єднався з New Balance, щоб створити нову цікаву модель. Кросівки ще не випущені в продаж, втім мають з’явитися на полицях магазинів вже на початку весни.

Нову пару взуття розрбила дизайнерка New Balance Шарлотта Лі. Кросівки випустять у фірмовій зеленій і помаранчевій колірній гамі Casablanca, а також у червоно-жовтій ітерації. Модні фахівці зазначають, що коштуватиме така модель взуття понад 4 тисячі гривень.



Стильні кросівки для чоловіків / Vogue

Converse x Rick Ownes TURBODRK Chuck 70

Американський дизайнер Рік Оуенс співпрацювавав з відомим брендом Converse. Колаборативний силует дістав назву TURBODRK Chuck 70. У новій моделі надмірно піднятий язичок, а округлена форма видозмінилася у квадратну.

Здебільшого кеди ґрунтуються на естетиці Овенса. Модель стала більш масивнішою та подовженою.



Стильні кросівки для чоловіків / Vogue

Reebok х Maison Margiela Classic Leather Tabi

Reebok і Maison Margiela випустили кросівки-таби з роздвоєним носом. Новинка являє собою гібрид класичної спортивної моделі Classic Leather і культових черевик Tabi, розроблених Мартіном Маржелою в кінці 1980-х.

На верх кросівок з чорної шкіри вручну нанесена біла фарба у фірмовій техніці Bianchetto від Maison Margiela. Коштує таке взуття майже 10 тисяч гривень.



Стильні кросівки для чоловіків / Vogue