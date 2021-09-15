Трендовая верхняя одежда на осенний сезон: что советуют носить стилисты

Совсем скоро на улицах станет значительно холоднее, поэтому нам придется вытягивать верхнюю одежду и создавать многослойные образы. Стилисты отмечают, что этой осенью можно стильно выглядеть в бомберах, шерстяных пальто, стеганых куртках и многих других актуальных изделиях.

Обращая внимание на актуальные тенденции и особенности сезонных фасонов, модная верхняя одежда в этом сезоне наполнена женственностью, элегантностью и эффектом шика. С помощью верхней одежды можно создать множество оригинальных и стильных образов для холодного времени года.

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Стилисты школы Pump Your Style поделились модными фасонами и трендовыми моделями с различными стилистическими подходами. Верхнюю одежду этой осенью вы можете носить с кроссовками, туфлями, сапогами и лоферами.

К примеру, на теплую осень вам подойдут бомберы, кожаные жилеты и джинсовые куртки. Для более холодной поры выбирайте тренчи, плащи и кашемировые пальто.

Стильная верхняя одежда на осенний сезон

Бомберы

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"Если хочется достичь максимально расслабленного силуэта, выбирайте на 2-3 размера больше модель или загляните в мужской отдел", – говорится в инстаграм-заметке.



Трендовая осенняя верхняя одежда / Фото с инстаграма Pump Your Style



Трендовая осенняя верхняя одежда / Фото с инстаграма Pump Your Style

Тренчи (с изюминкой)

Обращайте в этом году внимание не только на классические модели, но и на вещи из кожи или денима, с элементами деконструкции и миксом материалов.



Трендовая осенняя верхняя одежда / Фото с инстаграма Pump Your Style

Кашемировые / шерстяные пальто​

Пальто – верхняя одежда, всегда уместная и при правильном выборе будет служить не один сезон. Пальто с шерстью в составе можно найти даже в брендах массмаркета (H&M, Zara, Mango).



Трендовая осенняя верхняя одежда / Фото с инстаграма Pump Your Style



Трендовая осенняя верхняя одежда / Фото с инстаграма Pump Your Style



Трендовая осенняя верхняя одежда / Фото с инстаграма Pump Your Style

Кожаные куртки и жилеты​

Черные и молочные варианты однозначно будут наиболее удачным решением, поскольку с легкостью дополнят максимальное количество осенних комплектов. Среди вариантов могут быть кожаные и замшевые куртки.



Трендовая осенняя верхняя одежда / Фото с инстаграма Марины Мартынив

Стеганые куртки, анораки, плащи​

"Выбирайте длину и стилевой вектор согласно собственным предпочтениям и образу жизни. Однако будьте уверены, среди этих изделий найдется модель для каждого. Рекомендуем присмотреться к вариантам с асимметричными линиями, "ромбовым" перешивом", – отмечают стилисты.



Трендовая осенняя верхняя одежда / Фото с инстаграма Ники Гук

Джинсовые куртки

Обратите внимание на изделия прямого или оверсайз кроя, чтобы без проблем одевать первым слоем теплые свитера или водолазки и при этом выглядеть опрятно.



Трендовая осенняя верхняя одежда / Фото с инстаграма Pump Your Style