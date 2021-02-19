Тренды нулевых снова возвращаются в моду. То, что надевали наши любимые актеры для съемок в сериале, спустя десятки лет не потеряло своей актуальности. Какие вещи из сериала "Друзья" сейчас в тренде – читайте далее.

Некоторые стилисты до сих пор считают сериал "Друзья" одним из самых стильных проектов за все время, а Рейчел, Монику, Чендлера и Джои – главными иконами стиля.

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Моника запомнилась всем своими коктейльными платьями. В гардеробе Рейчел были топы в бельевом стиле, джинсовые комбинезоны и мини-юбки, которые сейчас на пике популярности.

Знаменитые кожаные брюки, в которых Росс пошел на свидание, сейчас особенно актуальны, а свитшоты Джои не перестают носить звезды и блогеры.

Животный принт

Рейчел просто обожала животный принт, поэтому носила и пальто с принтом коровы, и леопардовые жакеты. В новом сезоне принты снова появятся на модницах. Леопардовую юбку можно увидеть на примере мини-юбки Khaite.



Тренды одежды из сериала "Друзья" / Peopletalk

Кожаная куртка

На протяжении всех сезонов Джои не переставал носить косуху. Похожая модель была и у Росса. Впрочем тренд на кожаную куртку популярен. Стильные варианты можно найти в любом магазине масс-маркета.



Тренды одежды из сериала "Друзья" / Peopletalk

Мини-юбка

Короткая юбка – ультратренд будущего сезона. Множество представленных моделей можно увидеть в коллекциях Miu Miu и David Koma. Берите пример с Рейчел и носите мини-юбки с водолазками и свитшотами оверсайз.



Тренды одежды из сериала "Друзья" / Peopletalk

Тай-дай

Фиби носила в сериале принт тай-дай еще далеко до того, когда это начали делать все. В футболке такого принта появлялась и Рейчел. Обе носили модель Juicy Couture.



Тренды одежды из сериала "Друзья" / Peopletalk

Деним

В гардеробе Моники было немало денима – от джинсов до комбинезонов. Деним уже давно считается материалом, который никогда не выйдет из моды. В новом сезоне особенно актуальными будут вещи из денима, выполненные в технике пэчворк.



Тренды одежды из сериала "Друзья" / Peopletalk

Фирменный свитшот

Все помнят знаменитые свитшоты KNICKS, которые носил Джои? В таких похожих иногда появлялась и Рейчел. Эти модели будут маст-хэвом будущего сезона благодаря тренду на винтажные вещи.



Тренды одежды из сериала "Друзья" / Peopletalk

Футболка + лонгслив

Можно считать, что в сериале "Друзья" Чендлер начал моду на сочетание лонгслива с футболкой. Стилисты советуют использовать такой прием в новом сезоне.



Тренды одежды из сериала "Друзья" / Peopletalk

Укороченные рубашки

Укороченные рубашки любила надевать Рейчел, а впоследствии французский дизайнер Симон Порт Жакмю добавил их в свою коллекцию SS 21. В новом сезоне дизайнер предлагает их носить со стильными завязками, которые уже испробовала на себе Леони Ханне и Николь Потуральски.



Тренды одежды из сериала "Друзья" / Peopletalk