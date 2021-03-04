Горячие хиты: лучшая обувь с Недели моды в Милане, которую осенью будут носить все
В начале марта завершилась Неделя моды в Милане, на которой дизайнеры показали стильные варианты обуви, которая будет актуальна осенью. Представители моды отмечают, что коллекции, представленные на Неделе моды в Милане, по сравнению с прошлыми сезонами стали практичными и простыми. Дизайнеры начали создавать вещи вне сезонов, которые мы будем носить много лет.
Источник:Vogue
Версии обуви на все случаи жизни представили Max Mara, Fendi и Alberta Ferretti. Креативный директор Max Mara Ян Гриффитс предлагает носить лоферы на каблуке, сочетая их с носками в тон к одежде. Креативный директор Fendi Ким Джонс предлагает осенью приобрести сапоги с прямым голенищем на устойчивом каблуке и универсальные босоножки бежевого цвета, которые можно носить с колготками.
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Alberta Ferretti один из немногих брендов, которые советуют добавить в осенний гардероб много цвета, а начать стоит с обуви. На кутюрных показах моды бренд Valentino показал туфли на платформе. Похоже в следующем сезоне нас ждут забытые туфли из нулевых.
Раф Симонс и Миучча Прада над созданием новой коллекции работали с цветами. Все их модели покрыты пайетками и орнаментами. Etro представили нарядные ботфорты на плоском ходу, украшенные золотой тесьмой.
Salvatore Ferragamo предлагает носить сапоги-казаки каждый день сочетая их с брючными костюмами и платьями. Модель "мотоэкипировка" выручит вас в абсолютно любую погоду и в любой ситуации.
Marni представили остроносые кеды, а Джонатан Андерсон создал золотистые резиновые полусапоги с гигантской цепью. Летом все инфлюенсеры носили вьетнамки The Row, а на волне устойчивой популярности 1990-х MM6 Maison Margiela и Sportmax решили замахнуться на звание хита будущего сезона и выпустили вариацию в виде изящных босоножек.
Креативный директор Blumarine Никола Броньяно создает вещи из гардероба Пэрис Хилтон 1990-х и 2000-х годов. На моделях показа можно увидеть и туфли с длинными завязками, что обвивают всю ногу почти до самых бедер. Tod's предлагают своим поклонникам классические лодочки на низком каблуке и лоферы на толстом устойчивом каблуке.
Обувь, представленная на Неделе моды в Милане
Alberta Ferretti осень-зима 2021 / Vogue
Blumarine осень-зима 2021 / Vogue
Alberta Ferretti осень-зима 2021 / Vogue
Marni осень-зима 2021 / Vogue
Salvatore Ferragamo осень-зима 2021 / Vogue
Sportmax осень-зима 2021 / Vogue
Tod's осень-зима 2021 / Vogue
No. 21 осень-зима 2021 / Vogue
MSGM осень-зима 2021 / Vogue
Alberta Ferretti осень-зима 2021 / Vogue
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