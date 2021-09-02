Тенденции в обуви, как и ключевые направления сезона, меняются довольно часто. Дизайнеры представляют во время показов интересные модели, впрочем, популярными в современном мире их делают именно стритстайл-звезды и инфлюэнсеры.

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Самой популярной осенней обувью можно по праву назвать ковбойские сапоги. Их уже сейчас начинают активно носить модницы в паре с бермудами, шортами и жакетами. Модель Кендалл Дженнер показала очаровательный образ, надев топ с тренчем и высокими черными ковбойками.

Неизменно осенью с нами остаются кеды и кроссовки, балетки и лоферы, а вот из новинок модницы выбрали обувь на массивной подошве и модели с мехом. Первую пару розового цвета от бренда Versace недавно обувала на вечеринку Бейонсе, а обувь с мехом уже удачно сочетает со свитерами и кардиганами Перниль Тейсбек.

Важно придерживаться изысканного стиля не только в одежде, но и интерьере. Помогут вам в этом электрокамины Dimplex. Производители позаботились не только об их качестве и безопасности, но и о дизайне, который идеально дополнит вид вашего дома.

Основные тренды осенней обуви

Обувь на платформе

Сюда можно отнести различные виды лоферов, боты или туфли на массивном каблуке.



Стильная обувь осени 2021 / Фото из Vogue

Высокие кеды и кроссовки

"Классические модели от Converse и Nike – яркие примеры этого тренда, однако вы можете остановиться и на совершенно других брендах и дизайнерских решениях", – говорится в сообщении.



Стильная обувь осени 2021 / Фото из инстаграма Pump Your Studio

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Балетки

Осенью особенно популярными остаются варианты с острым и квадратным носом.



Стильная обувь осени 2021 / Фото из Pinterest

Модели с мехом наружу

"От сандалий и до сапог – сегодня мех присутствует едва ли не всюду. Однозначно вариант не для каждого, но если фэшн-индустрия – это ваша стихия, тогда смело экспериментируйте", – пишут стилисты.



Стильная обувь осени 2021 / Фото из инстаграма Перниль Тейсбек

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Обувь в стиле​ Mary Jane

Характерная перемычка может присутствовать как в минималистичных балетках, так и в паре на массивной платформе. Этот тренд придает нотки инфантильности и модную изюминку даже самому простому образу.



Стильная обувь осени 2021 / Фото из инстаграма Pump Your Studio

Лоферы, броги, дерби

"От классических моделей и до экстравагантных с надписями и на гиперболизированной подошве. Лоферы могут стать универсальной парой в гардеробе, ведь подойдут и для офисного/школьного дрескода и для вечерних прогулок", – говорится в инстаграм-сообщении.



Стильная обувь осени 2021 / Фото из инстаграма Pump Your Studio

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Ковбойки

Уже не первый сезон эта модель является одной из самых популярных среди фэшн-инфлюэнсеров. Интересно они смотрятся в сочетании с романтичными платьями и деловыми костюмами.



Стильная обувь осени 2021 / Фото из инстаграма Pump Your Studio

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Челси

Челси – наиболее сдержанный и лаконичный вариант обуви на осень. Они однозначно подойдут для консерваторов и любителей минимализма.



Стильная обувь осени 2021 / Фото из Pinterest

Ботильоны с архитектурными каблуками

"Если вы не готовы к резким экспериментам с обувью, предлагаем начать с отдельных элементов, к примеру, каблуков. Пусть сама пара будет выполнена в приглушенных тонах, а каблуки будут напоминать произведение искусства или геометрическую фигуру", – пишут стилисты.



Стильная обувь осени 2021 / Фото из Vogue