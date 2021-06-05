Трендовая летняя обувь 2021: подборка лучших моделей

Лето уже наступило, поэтому стоит позаботиться об актуальной обуви для жаркого времени года. Модная летняя обувь – главный объект будущего шоппинга, поэтому рассказываем вам о 8 главных тенденциях, которые уже сейчас носят стильные инфлюенсеры.

Создать множество интересных образов летом позволит практическая летняя обувь – сандалии. Дизайнеры подготовили модели, которые способны подчеркнуть индивидуальность и женственность собственного стиля. Сделать это летом будет совсем просто, ведь в подборке вы найдете немало оригинальной и удобной обуви.

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Обратите внимание на обувь, в которой выдержан баланс комфорта и стиля. В первую очередь - на модели с совершенно плоской подошвой. Это не только дань удобству, но и самая актуальная тенденция этого лета.

Сандалии на низкой подошве – базовый элемент летнего гардероба, без которого не обойтись. Эта обувь обязательно должна быть гардеробе каждой девушки. Впрочем, ассортимент летних изделий настолько велик, что позволит выбрать модель, с которой вам не захочется расставаться целое лето.

Шлепанцы с ремешками

Этим летом особое внимание приковывает к себе обувь с широкими ремешками, которую называют биркенштоками. Биркенштоки – это летняя обувь, носящая свое название от немецкого обувного бренда Birkenstock.

Именно эта компания начала производить комфортные шлепанцы с анатомически правильной формой подошвы. Затем все подобную обувь стали называть биркенштоками.



Трендовая летняя обувь 2021 / Фото с инстаграма

Босоножки на завязках

Для тех, кто ищет классическую обувь с романтическими нотками, стоит обратить внимание на босоножки с завязками нейтральных или ярких цветов. Поклонницы минималистичных образов обожают сандалии или босоножки на завязках, которые окутывают лодыжки.

Длинные ленты и ремни, кожаные шнурки, обвязанные вокруг ноги несколько раз, выглядят очень красиво.



Трендовая летняя обувь 2021 / Фото с инстаграма



Трендовая летняя обувь 2021 / Фото с инстаграма

Вьетнамки

Вьетнамки на каблуках или платформе стали фаворитами инфлюенсеров и модниц инстаграма. В этом сезоне вьетнамки стали более минималистическими. Выбирайте вьетнамки на лето с дутыми ремешками, на небольшой платформе или на маленьком каблуке.

Летом дизайнеры советуют обувать вьетнамки на прогулку по городу, в офис и сочетать с брюками палаццо, платьями, шортами или юбками.



Трендовая летняя обувь 2021 / Фото с инстаграма

Закрытые сандалии

Одну из самых популярных моделей среди летней обуви называют рыболовной. Эта обувь плотно закрывает ноги благодаря многим ремешкам, однако позволяет ноге дышать и чувствовать прохладу в жаркий день. Такая обувь прекрасно сочетается с брючными костюмами, джинсами и даже платьями.



Трендовая летняя обувь 2021 / Фото с инстаграма

Сандалии с широкими ремешками на липучках

Инстаграм-модницы все чаще показывают свою любимую обувь – сандалии с широкими ремешками. Такие уже носит Эльза Хоск из телячьей кожи от Chanel, британская модница Джесси Буш и многие другие.

Этим летом сандалии с липучками, воодушевленные культовой обувью 1990-х, которая перекочевала с показа Chanel весна – лето 2020 в этот сезон – будут чрезвычайно популярными.



Трендовая летняя обувь 2021 / Фото с инстаграма



Трендовая летняя обувь 2021 / Фото с инстаграма



Трендовая летняя обувь 2021 / Фото с инстаграма

Сабо на каблуке

Летом в моде будут сабо на каблуке ярких цветов. Такая обувь в теплое время года станет отличной альтернативой туфлям. Она выглядит достаточно свежо и добавляет особый шарм и новизну даже самому простому образу.

Сабо подчеркивают женственность и визуально удлиняют ноги. Эта обувь подружится с любым элементом вашего гардероба – от юбок и платьев до джинсов и леггинсов со штрипками.



Трендовая летняя обувь 2021 / Фото с инстаграма



Трендовая летняя обувь 2021 / Фото с инстаграма

Клоги

Обувь, которую называют клоги, имеет одну особенность – деревянную подошву. Эта обувь уже успела прижиться в аутфитах многих модниц. Стилисты советуют выбирать летом эту обувью тем, кто любит удобство и комфорт.

Среди поклонников сабо на деревянной подошве – испанка Бланка Миро, британская икона стиля Алекса Чанг, американская актриса Хлоя Севиньи и модница Леандра Медин.



Трендовая летняя обувь 2021 / Фото с инстаграма

Сандалии с ремешками

Сандалии с ремешками – идеальная летняя обувь, которую можно носить весь день. Благодаря прочным широким ремешкам и плоской подошве она идеально подходит для долгих прогулок. Ремешок на щиколотке лучше закрепляет ногу, а мягкая подошва обеспечивает удобство и комфорт.



Трендовая летняя обувь 2021 / Фото с инстаграма



Трендовая летняя обувь 2021 / Фото с инстаграма