Тренды сезона весна – лето 2022, на которые уже можно обращать внимание: фото

О трендах осенне-зимнего сезона мы узнали еще весной, а теперь время приоткрыть завесу тенденций будущего сезона.

Стилисты советуют внимательнее присматриваться не только к вещам на осенне-зимний сезон, но и ориентироваться в тенденциях одежды на весну и лето 2022 года, чтобы лучше ориентироваться в инвестициях в гардероб будущего.

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Шелковые платья-комбинации

Комбинации – это культовые платья, которые не имеют срока годности. В 1990-х годах такие платья были лучшим повседневным вариантом. Для нового сезона дизайнеры представили платья, которые идеально подойдут для вечернего выхода. Чтобы адаптировать такое платье к нынешнему сезону, сочетайте его со структурными пальто и высокими сапогами на каблуках.



Тренды сезона весна – лето 2022 / Vogue

Пастельные тона

Одним из главных трендов будущего сезона считается лавандовый. Больше всего его в своих коллекциях показали Jil Sander, Loewe, Givenchy. Лавандовый окрасил как пальто, так и платья, вязаные свитера и трикотажные комплекты.

Мягкий оттенок фиолетового эффектно смешивать с голубым, бледно-желтым и зеленым, как в коллекциях Loewe и Rodarte. Впрочем, в новом сезоне обращайте внимание и на другие пастельные тона.



Тренды сезона весна – лето 2022 / Vogue

Объемные блейзеры

Объемные жакеты будут весной на пике популярности. Об этом свидетельствуют коллекции Balenciaga, Jil Sander, Proenza Schouler и Lanvin. Носите их по примеру иконы стиля Хейли Бибер – пусть они будут главными героями вашего образа.



Тренды сезона весна – лето 2022 / Vogue

Прозрачные платья

Платья с прозрачными тканевыми вставками – тренд сезона весна – лето 2022. Свои откровенные образы для теплого периода показали бренды Alberta Ferretti, Fashion East, Givenchy и Valentino.



Тренды сезона весна – лето 2022 / Vogue

Белый цвет

Белый станет одним из ключевых трендов будущего сезона. Дизайнеры часто представляли его в формате total look, например, Carolina Herrera, Saint Laurent, Emilio Pucci, Givenchy и Proenza Schouler. Не бойтесь надевать белый в осеннюю пору. В сочетании с черными и коричневыми пальто образ получается просто фантастический.



Тренды сезона весна – лето 2022 / Vogue

Бахрома

Бахрома – новая тенденция, которая будет на пике популярности с приходом нового сезона. Весной она станет тоньше и легче. Также ее станет заметно больше, чтобы предоставить отделочным платьям и туникам большего объема.



Тренды сезона весна – лето 2022 / Vogue