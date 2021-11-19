Тренд зимы – яркие цвета: учимся создавать модные образы у стритстайл-звезд

Этой зимой на пике популярности будут яркие цвета. Миучча Прада советует добавлять в образ зеленые и сиреневые балаклавы, а бывший креативный директор Bottega Veneta Дэниел Ли поет оды красным и розовым сумкам.

Чтобы ваша зима стала ярче, обратите внимание на образы модных блогеров. Многие зарубежные инфлюэнсеры дополняют свои аутфиты яркими вещами, которые позволяют образу добавить определенной изюминки и особенности.

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Чаще всего модные блогеры используют в своих образах зеленый, синий, оранжевый и сиреневый. Как их сочетать с другими элементами гардероба – читайте в статье.

Верхняя одежда

Акцентный пуховик или плюшевая шуба отлично дополнит любой аутфит. Сочетайте такие цвета с классическим черным, шоколадным или бежевым.



Стильные образы на зиму от инфлюенсеров / Фото из инстаграма



Стильные образы на зиму от инфлюенсеров / Фото из инстаграма

Аксессуары

Инстаграм-блогеры очень любят дополнять свои образы акцентными аксессуарами. Даже черный total look станет интереснее, если его дополнить цветным шарфом или головным убором.



Стильные образы на зиму от инфлюенсеров / Фото из инстаграма



Стильные образы на зиму от инфлюенсеров / Фото из инстаграма

Трикотаж

Трикотажные вещи – хит зимнего сезона. Еще в прошлом сезоне этот материал закрепил свои позиции в гардеробе ведущих модниц. Выбирайте вязаные жилеты, оверсайз кардиганы и джемперы с растянутыми рукавами и не бойся цветовых экспериментов.



Стильные образы на зиму от инфлюенсеров / Фото из инстаграма



Стильные образы на зиму от инфлюенсеров / Фото из инстаграма

Сумки

Bottega Veneta захватил весь мир зеленым цветом, поэтому выбирайте стильные сумки-багеты, или же обращайте внимание на ярко-оранжевые сумки Prada и малиновой Jacquemus.



Стильные образы на зиму от инфлюенсеров / Фото из инстаграма



Стильные образы на зиму от инфлюенсеров / Фото из инстаграма

Штаны

Несмотря на то, что зимой все привыкли носить черные брюки и джинсы, советуем дополнить свой гардероб яркими синими или зелеными брюками из кожи на флисе. Эти вещи позволят вам эффектно разбавить черный образ.



Стильные образы на зиму от инфлюенсеров / Фото из инстаграма



Стильные образы на зиму от инфлюенсеров / Фото из инстаграма