Чтобы ваша зима стала ярче, обратите внимание на образы модных блогеров. Многие зарубежные инфлюэнсеры дополняют свои аутфиты яркими вещами, которые позволяют образу добавить определенной изюминки и особенности.

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Чаще всего модные блогеры используют в своих образах зеленый, синий, оранжевый и сиреневый. Как их сочетать с другими элементами гардероба – читайте в статье.

Верхняя одежда

Акцентный пуховик или плюшевая шуба отлично дополнит любой аутфит. Сочетайте такие цвета с классическим черным, шоколадным или бежевым.

Стильні образи на зиму від інфлюенсерів
Стильные образы на зиму от инфлюенсеров / Фото из инстаграма

Стильні образи на зиму від інфлюенсерів
Стильные образы на зиму от инфлюенсеров / Фото из инстаграма

Аксессуары

Инстаграм-блогеры очень любят дополнять свои образы акцентными аксессуарами. Даже черный total look станет интереснее, если его дополнить цветным шарфом или головным убором.

Стильні образи на зиму від інфлюенсерів
Стильные образы на зиму от инфлюенсеров / Фото из инстаграма

Стильні образи на зиму від інфлюенсерів
Стильные образы на зиму от инфлюенсеров / Фото из инстаграма

Трикотаж

Трикотажные вещи – хит зимнего сезона. Еще в прошлом сезоне этот материал закрепил свои позиции в гардеробе ведущих модниц. Выбирайте вязаные жилеты, оверсайз кардиганы и джемперы с растянутыми рукавами и не бойся цветовых экспериментов.

Стильні образи на зиму від інфлюенсерів
Стильные образы на зиму от инфлюенсеров / Фото из инстаграма

Стильні образи на зиму від інфлюенсерів
Стильные образы на зиму от инфлюенсеров / Фото из инстаграма

Сумки

Bottega Veneta захватил весь мир зеленым цветом, поэтому выбирайте стильные сумки-багеты, или же обращайте внимание на ярко-оранжевые сумки Prada и малиновой Jacquemus.

Стильні образи на зиму від інфлюенсерів
Стильные образы на зиму от инфлюенсеров / Фото из инстаграма

Стильні образи на зиму від інфлюенсерів
Стильные образы на зиму от инфлюенсеров / Фото из инстаграма

Штаны

Несмотря на то, что зимой все привыкли носить черные брюки и джинсы, советуем дополнить свой гардероб яркими синими или зелеными брюками из кожи на флисе. Эти вещи позволят вам эффектно разбавить черный образ.

Стильні образи на зиму від інфлюенсерів
Стильные образы на зиму от инфлюенсеров / Фото из инстаграма

Стильні образи на зиму від інфлюенсерів
Стильные образы на зиму от инфлюенсеров / Фото из инстаграма