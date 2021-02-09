Приближается весна, а вместе с этим эстетика конного спорта. Тренд на жокейские сапоги начался еще в прошлом сезоне, однако весной стильные сапоги не потеряют своей актуальности.

Стилисты считают, что у многих жокейские сапоги ассоциируются с вечной классикой. Самые популярные модели представили бренды Jil Sander, Prada, Toteme и Hermès. Именно их чаще всего одевали мировые инфлюэнсерки и до сих пор продолжают это делать.

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"Тенденции в моде имеют свою закономерность, и те из них, что отличаются комфортом и практичностью, задерживаются надолго", – отмечает школа стиля Selfish.

Знатоки модной индустрии собрали лучшие образы в паре с жокейскими сапогами, которые подтверждают универсальность такой пары. Вдохновившись стильными аутфитами, вы можете повторить look с этой парой обуви уже весной.

Объемное трикотажное платье-джемпер длины мини + гольф + жокейские сапоги + кожаный тренч + bucket bag.



Стильные образы с жокейскими сапогами / Фото из инстаграма Selfish School

Трикотажный топ + скини + жокейские сапоги + тренч длины миди.



Стильные образы с жокейскими сапогами / Фото из инстаграма Selfish School



Топ + брюки с защипами + объемная кожаная куртка + жокейские сапоги + сумка cross body.



Стильные образы с жокейскими сапогами / Фото из инстаграма Selfish School



Трикотажное платье длиной за колени или миди + жокейские сапоги + мягкий клатч.



Стильные образы с жокейскими сапогами / Фото из инстаграма Selfish School

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Рубашка + джинсы slim + объемная дубленка + жокейские сапоги + сумка-мешок.



Стильные образы с жокейскими сапогами / Фото из инстаграма Selfish School

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Футболка + джемпер + скини + жокейские сапоги + кожаный тренч + cross body.



Стильные образы с жокейскими сапогами / Фото из инстаграма Selfish School



Объемный удлиненный трикотажный джемпер с лыжной застежкой + джинсы прямого кроя + жокейские сапоги.



Стильные образы с жокейскими сапогами / Фото из инстаграма Selfish School

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Футболка + скини + жакет / пиджак + жокейские сапоги + мягкий клатч.



Стильные образы с жокейскими сапогами / Фото из инстаграма Selfish School