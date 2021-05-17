Флуоресцентные цвета, которые были чрезвычайно популярны в 80-х годах, переживают в этом сезоне новое рождение. Теперь кислотный неон можно увидеть в нарядных блузах, кардиганах, брюках и туфлях. Больше всего неоновый зеленый встречается в атласе, коже и дениме.

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Неон прекрасно смотрится с нейтральными оттенками: черным, белым и бежевым. Среди беспроигрышных приемов и сочетаний – колор блокинг, total green и акцент. Как блогеры и звезды стритстайла удачно миксуют неоновый зеленый с другой одеждой – смотрите дальше.

Неон + черный

Активный неоновый зеленый цвет проще всего вводить в свой гардероб в качестве главного акцента на нейтральном фоне. Если вы хотите выделиться и скульптурировать верх – выбирайте неоновые блузы и жакеты, чтобы подчеркнуть ноги – делайте ставку на юбки и брюки.

Колор блокинг

Сочетать неоновый зеленый с другими цветами довольно легко, ведь он не теряет своей доминирующей функции. Из беспроигрышных сочетаний – коричневые и песочные оттенки, яркий розовый, сочный голубой, лиловый.

Total look

Весь образ в неоновом зеленом цвете – смелое решение. Здесь стоит учитывать оттенок кожи, чтобы флуоресцентный цвет вам шел.

По словам стилистов, неон больше подходит обладателям теплой кожи – персиковых, оливковых и темных шоколадных оттенков. А вот светлокожим девушкам скандинавского типа он придаст нездоровую бледность.

Аксессуары

Если вы хотите добавить какую-то акцентную деталь неонового зеленого цвета, однако боитесь покупать платье или жакет – начните с аксессуаров. Приобретите очки с неоновой оправой, минималистичную сумочку, туфли или босоножки, которые в любом образе будут смотреться свежо и авангардно.