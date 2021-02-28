К актуальным этой весной пальто и тренчам присоединится еще один элемент верхней одежды – университетский бомбер, который у всех ассоциируется с гардеробом американских спортсменов.

Весна – это время переменчивой погоды. Солнце в момент может измениться дождем, поэтому стоит иметь в своем гардеробе универсальную вещь, в которой тепло и комфортно, при этом ее можно расстегнуть, если резко потеплело.

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Дерзкие девушки любят куртки-косухи, а стильные модницы уже начинают носить бомбер, который уже совсем скоро захотят надеть все. Университетский бомбер станет хитом этой весны. К основным атрибутам этой куртки входят контрастные рукава, трикотажные манжеты, пояс-резинка и воротник.

Такие куртки любила надевать принцесса Диана. В 1990-х годах бомбер был одним из ее любимых элементов гардероба. Уже в 2000-х годах бомбер получил немалую популярность, поэтому его стали носить все, особенно американские спортсмены.

Сейчас модницы предлагают одевать бомбер с джинсами с высокой посадкой, с брюками с разрезами и кроссовками на массивной подошве.

Кто не боится экспериментов, может добавить аксессуары. Это могут быть золотистые цепочки, массивные серьги, кожаные сумки-багеты и солнцезащитные очки в духе 90-х годов.

Как модницы носят бомбер: стильные примеры