Мягкие и уютные костюмы – отличный выбор в холодное время года. Они элегантно смотрятся и создают легкий, модный образ. Во время Недель моды знаменитые дизайнеры показали немало эффектных костюмов с юбкой.

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Они представили изделия из крупной вязки, с узорами, мягкие кашемировые, яркие или в модной кофейной и бежевой палитре, объемные, теплые или соблазнительные с бралетом.

Теплые костюмы

Главный маст-хэв костюма в холодное время года – объемная вязка, толстая нить, высокая горловина и удлиненная юбка. С таким костюмом стильное украшение – браслет поверх рукава. К вязаному костюму можно подобрать еще одно модное сочетание – юбочный костюм с высокими сапогами. Обувь можете выбирать приглушенных тонов или яркого цвета.



Трикотажный костюм – хит зимы / Фото из Каравана



Трикотажный костюм – хит зимы / Фото из Каравана

Комплекты и сочетания

Юбочный костюм можно носить соло, а можно сочетать с модными в этом сезоне водолазками и рубашками. Можете также дополнить его похожим по структуре кардиганом и сумкой в тон к костюму.



Трикотажный костюм – хит зимы / Фото из Каравана



Трикотажный костюм – хит зимы / Фото из Каравана

Узоры и асимметрия

Если вы любите яркие и оригинальные образы – выбирайте костюм с интересным цветочным принтом. Также в этом сезоне актуальными являются костюмы с асимметрией, которые помогут сделать образ нетривиальным.



Трикотажный костюм – хит зимы / Фото из Каравана



Трикотажный костюм – хит зимы / Фото из Каравана

Бралеты и кроп-топы

Бралеты и кроп-топы помогут вам создать чувственный и соблазнительный образ. Также в этом сезоне актуальны и соблазнительные высокие разрезы на юбках.



Трикотажный костюм – хит зимы / Фото из Каравана



Трикотажный костюм – хит зимы / Фото из Каравана