В модные тенденции просочилась практичность, поэтому одежда расслабленного кроя, которая не сковывает движений и приятная к телу – главный мастхэв этой весной. В спортивных штанах удобно выходить на прогулки, ведь в пару к ним совсем не трудно подобрать свитшоты, водолазку или футболку.

В новом сезоне дизайнеры советуют обращать внимание на спортивные штаны, которые стирают грань между домашней одеждой и профессиональным дресс-кодом.

Обратите внимание Модная обувь весна-лето 2021: стильные варианты, которые понравятся всем

Если предыдущие сезоны все носили джогеры, то уже весной модный акцент сместится на широкие расслаблены спортивные штаны. На Неделе моды в Нью-Йорке Том Форд представил эффектные атласные брюки с фирменным эластичным поясом. Дизайнер предлагает носить такие брюки со свитерами одного оттенка.



Спортивные штаны Тom Ford / Vogue

Miu Miu показали серию спортивных штанов с лампасами в стиле 1990-х, которые Миучча Прада предлагает носить с романтическими топами и бомберами. Balenciaga также представили спортивные штаны на своих моделях.



Спортивные штаны Balenciaga / Vogue

Бренд Boss показал в своей коллекции широкие шелковые брюки в сочетании с жакетом пастельного оттенка. Любимый дизайнер Тины Кароль David Koma решил совместить спортивные штаны с нарядным топом.



Спортивные штаны Boss / Vogue



Спортивные штаны David Koma / Vogue

Даже итальянский популярный бренд Max Mara, сочетающейся во всех с классическими силуэтами, высоким качеством и элегантностью, также продемонстрировал спортивные штаны в новой коллекции весна-лето 2021.



Спортивные штаны Max Mara​ / Vogue