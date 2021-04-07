В этом году полосатый свитер снова вернулся в моду. Такую трендовую вещь можно легко интегрировать в большое количество стильных образов. Как это сделать – рассматриваем на примере трендсеттеров.

Купить полосатый свитер в этом сезоне настойчиво советуют модницы инстаграма, которые уже начали включать модное изделие в свои образы.

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Стилисты школы Selfish отмечают, что полосатый свитер легче всего вписать в кэжуальные образы с джинсами и кедами, однако не стоит ограничиваться такой стилизацией, ведь можно немного поэкспериментировать.

Надевайте полосатый свитер с джогерами или брюками со стрелками, накиньте на плечи поверх тренча или другого свитера, или даже трикотажного платья.

Несмотря на то, что последние сезоны балом правили однотонные кардиганы разных цветов, в этом сезоне в лидеры вырываются полосатые свитера. Наибольшей популярностью пользуется белый свитер оверсайз в тонкие черные полоски. Такая модель выглядит очень привлекательно и стильно. Благодаря принту свитер способен корректировать фигуру, визуально добавляя изящества и стройности силуэту.

Полосатый свитер достаточно универсален, поэтому он идеально дополнит любой базовый наряд. Трендсеттеры носят полосатый свитер поверх жакетов, тренчей, в виде стильного джемпера на замочке, или водолазки. Этой весной надевайте такое изделие с голубыми джинсами, брюками палаццо, бермудами или спортивными брюками.

Свитер в полоску – бесспорный хит сезона. Стилисты советуют обращать внимание на модели свободного или оверсайзного кроя, очень эффектно выглядят удлиненные свитера и джемпера с широкими рукавами, как у Khaite и Totême. Бюджетные варианты можно найти в магазине Zara.

К полосатым свитерам подойдут классические белые кроссовки, черные мюли, сабо, лоферы, или высокие сапоги на маленьком каблуке.

Для того, чтобы составить замечательные аутфиты, следите в инстаграме за модными блогерами и инфлюэнсерами. Вы найдете множество стилизаций, которые вдохновят на создание собственных уникальных образов.



Стильные образы с полосатым свитером / Фото из инстаграма



Стильные образы с полосатым свитером / Фото из инстаграма



Стильные образы с полосатым свитером / Фото из инстаграма



Стильные образы с полосатым свитером / Фото из инстаграма



Стильные образы с полосатым свитером / Фото из инстаграма



Стильные образы с полосатым свитером / Фото из инстаграма



Стильные образы с полосатым свитером / Фото из инстаграма



Стильные образы с полосатым свитером / Фото из инстаграма



Стильные образы с полосатым свитером / Фото из инстаграма



Стильные образы с полосатым свитером / Фото из инстаграма