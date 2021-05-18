Леггинсы с легкостью заменили модницам базовые джинсы и брюки. Носить их можно не только весной, но и летом, сочетая их с романтичными блузами, жакетами, туфлями и балетками, кроссовками или лоферами.

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Особый вклад в популяризацию леггинсов сделали такие бренды, как Jacquemus, Saint Lauent, Chanel, Isabel Marant и Balenciaga.

Дизайнеры периодически воплощали на модном подиуме главный тренд 1980-х. К примеру, Энтони Ваккарелло для бренда Saint Laurent создал лакированные леггинсы, а Симон Порт Жакмюс продемонстрировал на моделях трикотажные лосины в рубчик.

Если раньше штрипка в лосинах служила фиксатором, то сейчас она является декоративным элементом в образе, который стремятся показать в своих аутфитах стритстайл-звезды. Стилисты отмечают, что для образов с леггинсами надо запомнить главное правило. Если вы надеваете обтягивающий низ, то сверху должна быть объемная одежда: маскулинный жакет, рубашка из мужского гардероба, свободный бомбер или худи.

Носить леггинсы со штрипками можно в двух разных стилизациях – заправив штрипки в середину обуви или натянув сверху. Комбинируя леггинсы с обувью на плоском ходу, лучше заправить декоративный элемент внутрь, а в случае с туфлями на каблуках – натянуть поверх.



Модные образы инфлюэнсеров / Vogue



Модные образы инфлюэнсеров / Vogue



Модные образы инфлюэнсеров / Vogue



Модные образы инфлюэнсеров / Vogue



Модные образы инфлюэнсеров / Vogue



Модные образы инфлюэнсеров / Vogue



Модные образы инфлюэнсеров / Vogue



Модные образы инфлюэнсеров / Vogue



Модные образы инфлюэнсеров / Vogue