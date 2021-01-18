С началом весны в гардеробах модниц появится главный тренд нулевых – джинсы с низкой посадкой. В 2020 году джинсы уже виднелись на некоторых streetstyle-звездах, однако только сейчас тенденция на них усилится и вскоре они будут в гардеробе каждой модницы.

Все ведущие стилисты и fashion-знаменитости все чаще обращают свое внимание на образы из нулевых, пишет Vogue. Источником их вдохновения стали такие популярные звезды, как Дженнифер Лопес, Бритни Спирс, Хилари Дафф и Кира Найтли.

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Светская львица Пэрис Хилтон во время своих культовых выходов также научила новое поколение носить эту модель с открытой поясницей.

С чем носить джинсы с низкой посадкой

Джинсы и бралет

В своей коллекции весна-лето 2021 бренд Etro представил джинсы с заниженной талией в сочетании с нежным бралетом. Еще большей выразительности образ получит, если сверху надеть жакет и добавить лаконичное украшение на шею. Внимательнее присмотритесь именно к этому луку, который можно повторить уже этим летом.

Как правильно носить джинсы с низкой посадкой / Vogue

Джинсы и маскулинная рубашка

Уже этой весной модным сочетанием станут джинсы с низкой посадкой в паре с маскулинной рубашкой. Такая свободная рубашка может быть немного расстегнутой и обнажать пресс, или же вы можете завязать узел и показать бедра.

Как правильно носить джинсы с низкой посадкой / Aisenberg

Образы нулевых

Как ни крути, а мода настолько циклическая, что не возвращаться к прошлым годам и не следовать образам знаменитостей в духе того времени – просто невозможно. В новом сезоне модницы будут примерять образы с 2000-х годов. Представительницы модной индустрии могут охотно примерить пояс с пайетками, топы с логотипами, сумку-багет и очки с цветными линзами.

Как правильно носить джинсы с низкой посадкой / Celebfirst