Тренд сезона – босоножки на массивной подошве: интересные образы инстаграм-модниц

Босоножки и мюли на массивной платформе, которые были в моде в 2000-х годах вновь оказались в центре внимания. Их уже начали примерять модные инфлюенсеры различных фасонов и цветов. Моду на платформу показала популярная обувная дизайнер Амина Муадди, которая изменила культовые скульптурные каблуки на туфли с нулевых.

Мюли с квадратным носком сразу стали хитом. Их не только примеряла сама дизайнер, но и много инстаграм-инфлюенсеров.

Партнерский материал Стиль и уют в одном: настенный электрокамин, который монтируется менее чем за час

Туфли Lupitas доступны в мягком оттенке сорбета, а также в популярных ретро-цветах.

Дизайнер Дэниел Ли представил собственный вариант прочтения нового тренда – это гибрид сабо, мюлей и туфель на танкетке в пределах своей коллекции Bottega Veneta весна-лето 2021. Модели были представлены на подиуме вместе с мини-слатьями, украшенными бахромой с бисером. Кайли Дженнер и Дуа Липа были одними из первых последовательниц.

Важно придерживаться изысканного стиля не только в одежде, но и интерьере. Помогут вам в этом электрокамины. Производители позаботились не только об их качестве и безопасности, но и о дизайне, который идеально дополнит вид вашего дома.

Камилла Шарьер и Белла Хадид предпочли обуви Coperni на платформе, которая выглядит идентично обуви нулевых. Белла подчеркнула обувь укороченными расклешенными брюками от Susamusa, ярким саронгом Jean Paul Gaultier, очками Chanel со стразами и милыми украшениями из бисера от небольшого бренда Seally Mimi.

Не менее эффектными вышли модели Givenchy от Мэтью Уильямса. Мюли с логотипом G будто созданы для летних вечеров, а шлепанцы Marshmallow с резиновой подошвой навевают шик спортивного стиля.

А вот португальский стилист София Коэльо одной из первых узнает о модных тенденциях, поэтому добавила в свой гардероб множество сланцев на массивной подошве. Инфлюенсерка может похвастаться черными, белыми, оранжевыми и зелеными шлепанцами на массивной платформе.