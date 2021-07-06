Как настоящая француженка, модель Тина Кунаки не пропускает модных показов, которые проходят в рамках Недели моды в Париже. Звезда всегда занимает первые ряды и восхищает выбором своего аутфита.

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Впервые после 16-месячного перерыва бренд Off-White представил свою осенне-зимнюю коллекцию. На модный подиум вышли Белла Хадид, Кэндис Свейнпол, Джоан Смоллс, Амбер Валетта. Специальной гостьей шоу стала и певица M.I.A, которая выступила перед собравшимися, исполнив свой главный хит Paper Plans.

Образ Тины Кунаки

На показ осенне-зимней коллекции Тина Кунаки пришла в сером трикотажном платье на длинный рукав. Поверх него она надела темно-коричневый кожаный тренч лаконичного кроя, который идеально подчеркнул ее шоколадный загар.

Волосы модель собрала в гладкий низкий пучок, а образ довершила ярко-салатовыми туфлями-лодочками, которые удачно контрастировали с длинным тренчем. Такое изделие будет пользоваться популярностью уже этой осенью.



Роскошный образ Тины Кунаки / Elle

На предыдущем шоу Jacquemus 24-летняя манекенщица приехала в длинной узкой юбке черного цвета, расшитой деревянным декором по всей ткани, которую соединила с черной рубашкой на короткий рукав с глубоким декольте асимметричного кроя. Этот взрывной аутфит затмил всех гостей и стритстайл-фотографов.



Образ Тины Кунаки на шоу Jacquemus / Getty Images