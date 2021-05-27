Тренд лета – спортивные сандалии на липучках: как их носят звезды стристайла

С наступлением настоящего тепла невозможно обойтись без сандалий. Этим летом все захотят приобрести модные сандалии на липучках, которые уже носят все звезды стритстайла.

Если вы активная пользовательница инстаграма, то наверняка заметили, как инфлюенсерам и блогерам полюбилась модель сандалий на массивной подошве с липучками.

Интересно Что надеть на последний звонок 2021: лучшие образы, которые легко повторить

Такие сандалии подойдут для городской прогулки, удобного офисного образа, активного отдыха или туризма.

Этим летом сандалии с липучками вдохновлены культовой обувью 1990-х, которые перекочевали с показа Chanel весна – лето 2020 в этот сезон – будут чрезвычайно популярными. Такие уже надевает Эльза Госк из телячьей кожи от Chanel, британская модница Джесси Буш и многие другие.

Модницы со всего мира уже успели оценить удобство этой обуви, и носят сандалии в качестве летней альтернативы кроссовкам, сочетая их с элегантными брюками и топами, платьями и сарафанами.

Чтобы сандалии на липучках стали действительно универсальной обувью, перед покупкой в первую очередь определитесь с цветом. Черная модель будет прекрасно смотреться с денимом и вещами темных оттенков.

К ярким костюмам и платьям подберите сандалии в ультрамодном голубом, салатовом или оранжевом цвете. Яркие оттенки смягчат спортивное происхождение этой обуви.