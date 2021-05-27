Если вы активная пользовательница инстаграма, то наверняка заметили, как инфлюенсерам и блогерам полюбилась модель сандалий на массивной подошве с липучками.

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Такие сандалии подойдут для городской прогулки, удобного офисного образа, активного отдыха или туризма.

Этим летом сандалии с липучками вдохновлены культовой обувью 1990-х, которые перекочевали с показа Chanel весна – лето 2020 в этот сезон – будут чрезвычайно популярными. Такие уже надевает Эльза Госк из телячьей кожи от Chanel, британская модница Джесси Буш и многие другие.

Модницы со всего мира уже успели оценить удобство этой обуви, и носят сандалии в качестве летней альтернативы кроссовкам, сочетая их с элегантными брюками и топами, платьями и сарафанами.

Чтобы сандалии на липучках стали действительно универсальной обувью, перед покупкой в первую очередь определитесь с цветом. Черная модель будет прекрасно смотреться с денимом и вещами темных оттенков.

К ярким костюмам и платьям подберите сандалии в ультрамодном голубом, салатовом или оранжевом цвете. Яркие оттенки смягчат спортивное происхождение этой обуви.