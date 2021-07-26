В начале сезона популярность обрели "родительские кроссовки", впрочем, сейчас эта нормкорная эстетика потеряла свою актуальность. К трендам вернулась обувь, которая долгий период считалась антитрендом.

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Теперь полки с обувью модницы пополняют сандалиями модели Fisherman. Они сочетают в себе сразу несколько элементов разной летней обуви: минимализм и брутальный характер гладиаторских сандалий и силуэт пляжных аксессуаров из пластика. Похожие модели нередко приходилось видеть в Европе у туристов, опасающихся морских ежей в Адриатическом море или водорослей.

Дизайнер Тайлинн Нгуйен и стилистка Моник Дейл выбирают в этом сезоне стильную пару обуви от бренда The Row. Трендовая модель присутствует в коллекциях бренда уже несколько сезонов.



Тайлинн Нгуйен в трендовых сандалиях / Фото из инстаграма

Любимица уличных фотографов Бланка Миро выбирает модель из гладкой кожи вишневого цвета на небольшом каблуке.

К примеру, черные сандалии эффектно дополнят нежное лимонное платье, знаменитая модель The Row добавит мальчишеского задора любому образу летом. Если вы отправляетесь на свидание, надевайте белые сандалии, которые придадут аутфиту праздничности.